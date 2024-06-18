以軍暫停火 內唐亞胡：不能接受

以色列軍方十六日宣布在南加薩部分地區「策略性暫停軍事活動」，不久總理內唐亞胡就表明「不可接受」。以軍隨即澄清，將持續在南加薩大城拉法的正常軍事行動。以軍南方司令部指揮官芬克爾曼十七日在拉法視察部隊時也宣示，軍事行動將繼續，直到打敗巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯。

以軍聲明，在和聯合國等組織商討後，考量到人道目的，決定從克瑞沙洛過境點到薩拉丁公路沿線，每天上午八點至晚間七點將局部、策略性暫停軍事活動，作為使輸入加薩走廊人道物資數量增加的措施之一，直到另行通知。

但路透引述一位以色列官員報導，內唐亞胡十六日上午最初從新聞報導聽到此一每日共十一個小時人道暫停的消息時，還跟其軍事祕書直言「這不可接受」。

隨後以軍澄清，「暫停」將有其限度，而且整體來說，其在南加薩的戰鬥將不會停歇。紐約時報報導說，尚不清楚「暫停」將對輸入加薩的人道物資數量有何效果。以色列官員十六日指稱，為符合暫停令，當局檢查一千多輛裝載這類援助物資的卡車，它們從克瑞沙洛過境點進入加薩，正等待卸貨及分配，端視援助機構的情況條件而定。

然而，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人拉扎里尼十七日在挪威奧斯陸表示，以軍雖下達暫停令，但拉法及南加薩仍可見戰鬥。

有分析家認為，內唐亞胡其實很可能知悉這項暫停計畫，而非「從媒體得知」。但不管以色列當局用其英文、阿拉伯文或希伯來文的宣傳管道發布的聲明，都是為不同的目標受眾量身訂做。

十五日南加薩一場爆炸導致八名以色列軍人身亡，則是以軍近幾月來遭遇的最致命襲擊。以色列國防部長葛朗特五月也曾抱怨內唐亞胡缺乏戰後治理加薩的通盤計畫，而且以軍戰線拉太長。

十六日也是伊斯蘭教的宰牲節，美國總統拜登當天對穆斯林發表談話，提倡美方五月卅一日宣布的加薩三階段停火協議，「我堅信這是終止在加薩的暴力，並最終結束這場戰爭的最好辦法」。

另外，美聯社等外媒十七日引述以色列官員報導，內唐亞胡已解散共六位成員的戰時內閣。在內唐亞胡主要政敵、中間派的前國防部長甘茨九日宣布退出該內閣，並要求提前改選國會後，內唐亞胡此舉被認為並不意外。預料之後他會改與一個由部長級官員組成的小團體磋商以哈戰爭事宜，成員包括原屬戰時內閣成員的葛朗特和戰略事務部長德默爾。