以軍宣布戰術性停火 以哈交戰仍未中止

中央社／ 奧斯陸17日綜合外電報導

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人拉扎里尼今天表示，儘管以色列軍方16日宣布戰術性停火，以便人道救援物資進入加薩走廊，不過以哈雙方戰火仍熾。

路透社報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）16日抨擊軍方宣布的這項計畫，也就是沿著一條進入加薩走廊主要道路的每日戰術性停火。

拉扎里尼（Philippe Lazzarini）表示，戰事並未中止。UNRWA是運送人道救援物資至加薩的主要機構。

他在記者會上表示：「有消息稱已拍板這樣的決定，但政治高層表示，並未敲定這個決策，因此我可以告訴你，目前在拉法（Rafah）和加薩南部的戰事仍未停歇，就作戰而論，一切照舊。」

以色列軍方今天表示，部隊在拉法地區將持續目標明確、根據情資的作戰任務，包括與激進分子的近戰以及繳獲與銷毀武器。

以軍週末宣布由以色列南部的克瑞沙洛關卡（Kerem Shalom Crossing）至薩拉丁公路（Salah al-DinRoad）一路向北，格林威治時間每天清晨5時至下午4時停火，隨後澄清在拉法的常規作戰任務不會中止。以軍在加薩南部的作戰主要集中於拉法。

於此同時，當地居民表示，以軍17日藉著地面與空中火力掩護，更深入向拉法市中心和西區挺進。

激進分子與不斷聽到爆炸聲與槍響的當地居民說，哈瑪斯（Hamas）領導的武裝團體在拉法市中心的沙布拉（Shaboura）難民營內打近距離戰。

拉扎里尼隨後告訴路透社，UNRWA接獲以軍告知當地將要停火，不過這只是以英文而非以其他語言的通報，而且沒多久以國政府就否認這道指令。

他說：「目前我看不出來符合暫時停火的跡象。」

另據法新社報導，盤據加薩的哈瑪斯衛生部門表示，以哈戰爭打了超過8個月，期間加薩累計死亡人數至少3萬7347人。

哈瑪斯衛生部門發聲明指出，這個數字包括過去24小時內至少10死，並說自去年10月7日哈瑪斯武裝分子攻擊以色列以來，總計至少已造成8萬5372人受傷。

以色列 哈瑪斯

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