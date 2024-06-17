以色列技術性停火 加薩迎來罕見相對平靜一天

聯合國一再警告加薩可能爆發饑荒後，以色列軍方宣布每天將在加薩南部部分地區實施技術性停火，好讓更多援助物資進入加薩，加薩今天迎來數月來相對平靜的一天。

哈瑪斯統治的加薩民防機構發言人巴薩（MahmudBasal）告訴法新社：「與前幾天相比，今天，也就是伊斯蘭教宰牲節（Eid al Adha）首日，我們迎來近乎平靜的一天，加薩（Gaza）各地普遍平和。」

他說，但也有些例外，包括在加薩市舒賈亞（Shujaiya）和澤圖恩（Zeitun）地區的「一些目標」，以及以色列對加薩南部拉法（Rafah）的砲擊。

人在加薩北部和中部的法新社記者說，今天上午沒有發生戰鬥，但拉法遭遇一些砲擊和至少一次攻擊，加薩中部則在傍晚遭遇一次空襲。

法新社照片顯示，在針對布賴吉難民營（Bureij）的攻擊中，有兒童受傷和死亡。當救護車抵達加薩中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）一間醫院時，醫護人員迅速替傷者進行胸部按壓與人工呼吸。

以色列軍方在聲明中強調，「加薩走廊南部並未停止敵對行動」，並表示有1名軍人今天在南部的戰鬥中死亡。

以軍宣布白天在拉法地區「局部、戰術性暫停軍事活動」的前一天，有8名以色列軍人在這座加薩南部城市附近的一場爆炸中死亡，另外還有3名軍人在其他地方喪命。

這是以色列軍隊在與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）長達8個多月的戰爭中，所遭受的一次嚴重折損。

30歲的加薩市居民古拉（Haitham al-Ghura）說：「從今天早上開始，我們突然感受到寧靜，沒有槍聲或爆炸聲…感覺好奇怪。」

聯合國人道事務協調廳（OCHA）發言人萊克（JensLaerke）也說，聯合國樂見以色列的舉措，儘管「這尚未轉化為向有需要的人提供更多援助」。