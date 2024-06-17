快訊

任期還有1年半…中科院長張忠誠提前卸任 顧立雄證實李世強接任

以色列技術性停火 加薩迎來罕見相對平靜一天

中央社／ 加薩走廊16日綜合外電報導
以色列軍方宣布每天將在加薩南部部分地區實施技術性停火，好讓更多援助物資進入加薩，加薩今天迎來數月來相對平靜的一天。圖為人道卡車上月通行克瑞沙洛邊界關口。美聯社
以色列軍方宣布每天將在加薩南部部分地區實施技術性停火，好讓更多援助物資進入加薩，加薩今天迎來數月來相對平靜的一天。圖為人道卡車上月通行克瑞沙洛邊界關口。美聯社

聯合國一再警告加薩可能爆發饑荒後，以色列軍方宣布每天將在加薩南部部分地區實施技術性停火，好讓更多援助物資進入加薩，加薩今天迎來數月來相對平靜的一天。

哈瑪斯統治的加薩民防機構發言人巴薩（MahmudBasal）告訴法新社：「與前幾天相比，今天，也就是伊斯蘭教宰牲節（Eid al Adha）首日，我們迎來近乎平靜的一天，加薩（Gaza）各地普遍平和。」

他說，但也有些例外，包括在加薩市舒賈亞（Shujaiya）和澤圖恩（Zeitun）地區的「一些目標」，以及以色列對加薩南部拉法（Rafah）的砲擊。

人在加薩北部和中部的法新社記者說，今天上午沒有發生戰鬥，但拉法遭遇一些砲擊和至少一次攻擊，加薩中部則在傍晚遭遇一次空襲。

法新社照片顯示，在針對布賴吉難民營（Bureij）的攻擊中，有兒童受傷和死亡。當救護車抵達加薩中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）一間醫院時，醫護人員迅速替傷者進行胸部按壓與人工呼吸。

以色列軍方在聲明中強調，「加薩走廊南部並未停止敵對行動」，並表示有1名軍人今天在南部的戰鬥中死亡。

以軍宣布白天在拉法地區「局部、戰術性暫停軍事活動」的前一天，有8名以色列軍人在這座加薩南部城市附近的一場爆炸中死亡，另外還有3名軍人在其他地方喪命。

這是以色列軍隊在與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）長達8個多月的戰爭中，所遭受的一次嚴重折損。

30歲的加薩市居民古拉（Haitham al-Ghura）說：「從今天早上開始，我們突然感受到寧靜，沒有槍聲或爆炸聲…感覺好奇怪。」

聯合國人道事務協調廳（OCHA）發言人萊克（JensLaerke）也說，聯合國樂見以色列的舉措，儘管「這尚未轉化為向有需要的人提供更多援助」。

以色列 聯合國 軍人

延伸閱讀

以巴衝突日益血腥…還有多少人質存活？哈瑪斯發言人：沒人知道

哈瑪斯會停火？他憂連ETF都會跌 網卻曝「戰爭停不了」主因

美證實哈瑪斯想修改停火協議 蘇利文：該停止討價還價了

哈瑪斯就停火協議做出回應！傳提修正案 美方正在評估

相關新聞

內唐亞胡批戰略停火「不可接受」國防軍急安撫「拉法行動不變」

以色列國防軍16日宣布南加薩部分地區實施「戰略停火」，總理內唐亞胡批評「不可接受」，國防軍回應「戰略停火」符合內唐亞胡指...

拜登宰牲節談話 提倡加薩停火協議

美國總統拜登今天對穆斯林發表伊斯蘭教宰牲節談話時，提倡美國支持的加薩停火協議，強調那是幫助「因哈瑪斯和以色列恐怖戰爭而受...

以軍策略性暫停軍事行動 內唐亞胡：不可接受

以色列軍方今天宣布在加薩走廊南部部分地區實施「策略性暫停軍事活動」，好讓更多援助物資進入當地。不過總理內唐亞胡對這項計畫...

拜登提加薩「三階段」停火計畫 哈瑪斯領袖：回應符合美方原則

伊斯蘭教宰牲節（Eid al Adha）到來之際，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯領袖哈尼雅今天說，哈瑪斯對於最新加薩走廊停火計畫...

以軍鬆口「技術停火」！即日起南加薩每天休兵11小時

衛報報導，以色列軍方宣布，加薩南部地區將實施「技術停火」，允許更多人道援助進入，協助巴勒斯坦平民。

加薩戰火延燒 美：以色列防長即將訪問華府

加薩戰事延燒之際，美國五角大廈今天表示，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）即將來訪，與美國國防部長奧斯汀（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。