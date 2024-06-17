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拜登宰牲節談話 提倡加薩停火協議

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

美國總統拜登今天對穆斯林發表伊斯蘭教宰牲節談話時，提倡美國支持的加薩停火協議，強調那是幫助「因哈瑪斯和以色列恐怖戰爭而受苦」的民眾最好的辦法。

法新社報導，拜登在聲明中說：「已有太多無辜民眾喪生，包括數以千計孩童。家庭逃離家園、他們的社區遭到摧毀。他們痛徹心扉。」

「我堅信以色列向哈瑪斯（Hamas）提出、已獲聯合國安全理事會支持的3階段停火提議，是終止在加薩的暴力、最終結束這場戰爭最好的辦法。」

美國已對以、哈雙方施壓，要求正式接受安理會成員上週表決通過、初期休戰6週的上述停火協議。

宰牲節是為紀念伊斯蘭教先知伊布拉欣（Ibrahim）將兒子獻祭給真主的故事，訂於伊斯蘭曆12月10日。因以色列軍方宣布對加薩南部拉法（Rafah）附近實施「策略性暫停軍事活動」，好讓更多援助物資進入加薩，節日當天加薩罕見地相對平靜。

拜登強調，美國也致力伸張面臨壓迫的「其他穆斯林社群的權利」，包括緬甸的洛興雅人（Rohingya）和中國的維吾爾人。

他表示，「我們也致力於和平解決蘇丹的可怕衝突」。敵對的蘇丹軍方和準軍事團體去年4月爆發激戰以來，當地陷入嚴重人道危機。

拜登同時向對他尋求連任之路具關鍵影響力的美國穆斯林喊話，矢言不會對伊斯蘭恐懼症手軟。

「我的政府正在制定國家策略，以對抗伊斯蘭恐懼症和相關形式的偏見與歧視，那不只影響到穆斯林，也影響阿拉伯人、錫克教徒以及南亞裔美國人。」

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