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以軍策略性暫停軍事行動 內唐亞胡：不可接受

中央社／ 耶路撒冷16日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。法新社
以色列總理內唐亞胡。法新社

以色列軍方今天宣布在加薩走廊南部部分地區實施「策略性暫停軍事活動」，好讓更多援助物資進入當地。不過總理內唐亞胡對這項計畫予以批評。

以色列軍方已經宣布，沿著加薩走廊（Gaza Strip）克瑞沙洛關卡（Kerem Shalom Crossing）到薩拉丁公路（Salah al-Din Road）一路向北，當地時間每天上午8時至晚間7時將局部、策略性暫停軍事活動。

路透社報導，一名以色列官員表示：「總理上午聽到11個小時人道暫停的報導時，他轉向他的軍事秘書，向對方表明這不可接受。」

軍方澄清，在加薩南端拉法（Rafah）的正常軍事行動將會繼續。那是以軍當前主要焦點所在，8名以色列軍人昨天命喪當地一場爆炸

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的反應凸顯援助進入加薩相關議題引發的政治緊張。國際組織早已就日增的人道危機提出警告。

領導內唐亞胡執政聯盟當中一個民族主義派宗教政黨的國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）也對上述策略性暫停予以譴責，強調不管那是誰作的決定，都很「愚蠢」，應該下台。

以色列 加薩走廊 爆炸

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