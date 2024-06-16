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拜登提加薩「三階段」停火計畫 哈瑪斯領袖：回應符合美方原則

中央社／ 開羅16日綜合外電報導
哈瑪斯領袖哈尼雅透過電視演說表示，哈瑪斯和巴勒斯坦各組織都已準備好達成一項全面協議，其中包括停火、以色列軍隊撤出加薩走廊、重建被戰火摧毀地區以及全面換俘的協議。美聯社
哈瑪斯領袖哈尼雅透過電視演說表示，哈瑪斯和巴勒斯坦各組織都已準備好達成一項全面協議，其中包括停火、以色列軍隊撤出加薩走廊、重建被戰火摧毀地區以及全面換俘的協議。美聯社

伊斯蘭教宰牲節（Eid al Adha）到來之際，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯領袖哈尼雅今天說，哈瑪斯對於最新加薩走廊停火計畫的回應，符合美國總統拜登在計畫中提出的原則。

路透社報導，人在卡達的哈尼雅（Ismail Haniyeh）透過電視演說表示，哈瑪斯（Hamas）和巴勒斯坦各組織都已準備好達成一項全面協議，其中包括停火、以色列軍隊撤出加薩走廊（Gaza Strip）、重建被戰火摧毀地區以及全面換俘的協議。

拜登（Joe Biden）於5月31日公布以色列提出的以哈戰爭「三階段」停火提議，其中包括就加薩走廊永久停火進行談判，以及分階段換俘，讓哈瑪斯挾持的以色列人質交換被關押在以國的巴勒斯坦囚犯。

埃及、卡達和美國一直在哈瑪斯與以色列之間進行斡旋。埃及和卡達當局6月11日指出，他們已收到哈瑪斯對於美方停火計畫的回應，但未透露更多細節。

雖然以色列宣稱，哈瑪斯拒絕美方計畫的關鍵內容，但哈瑪斯一位高階領導人告訴路透社，哈瑪斯要求的調整「並不重要」。

以色列 加薩走廊 卡達 哈瑪斯 埃及 巴勒斯坦

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