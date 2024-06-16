遭葉門叛軍攻擊嚴重受損 美國海軍救出紅海貨船船員

美國海軍中央司令部今天表示，已從懸掛賴比瑞亞國旗的希臘籍散裝貨船Tutor號救出船員，這艘貨船12日於紅海遭到與伊朗結盟的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊。

路透社報導，美國海軍中央司令部（US Naval Forces Central Command, NAVCENT）指出，艾森豪號航空母艦打擊群（Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group）水兵昨天運用直升機將Tutor號船員救出，有一名平民船員失蹤。

「青年運動」發動的攻擊發生在葉門荷台達港（Hodeidah Port）附近，造成船身大量進水和機艙損壞，導致Tutor號無法操縱。

英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO）昨天表示，Tutor號的船員已撤離，這艘被遺棄的船隻正在紅海漂流。

「青年運動」承認以小型船隻和飛彈發動攻擊，稱這是聲援巴勒斯坦人行動的一環，而襲擊的重點是開往以色列的船隻。