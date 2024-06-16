加薩戰火延燒 美：以色列防長即將訪問華府
加薩戰事延燒之際，美國五角大廈今天表示，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）即將來訪，與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）進行會談。
法新社報導，美國總統拜登政府正推動一項加薩停火協議。這份協議據美方說有以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的支持，卻引發尼坦雅胡部分極右派盟友的砲轟。
本週提出正式回應時，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）並沒有接受停火計畫，而是在幾個要點上做出相反提案。
美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）發布聲明說，葛朗特今天在通話時，接受奧斯汀的訪美邀約。
賴德在社群平台X貼文表示，葛朗特訪美日期未定，這場會談的目的是「進一步討論中東線下的安全發展」。
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