以軍8士兵在加薩南部被炸死 哈瑪斯稱陷入雷區
以色列軍方表示，加薩走廊（Gaza Strip）南部一場爆炸導致8名以色列軍人身亡，這是以軍數月來所遭受最致命的襲擊。
路透社報導，根據以色列軍方，喪命軍人全隸屬作戰工程單位，他們搭乘的裝甲運兵車遇到爆炸，衝擊隨後又引爆車上運載的工程材料，而這顯然違反標準做法。
以色列軍方指出，這起事件今天清晨發生於加薩走廊南部城市拉法（Rafah）西部的特爾蘇丹（Tel al-Sultan）地區，目前正在進行相關調查。
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）部隊聲稱，這輛裝甲運兵車駛進並困在一處雷區中，因此引發爆炸。
同時，以色列軍隊持續向拉法及其周邊地區推進，加薩數個區域受到空襲，導致至少19名巴勒斯坦人死亡。
以色列坦克向特爾蘇丹挺進，沿海地區遭到砲擊，數以千計的巴勒斯坦人在那裡尋求庇護，其中許多人已多次流離失所。
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