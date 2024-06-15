阻物資進加薩、焚燒卡車…美不忍了宣布：制裁以色列激進組織

美國國務院14日對以色列激進組織「第9號司令」（Tzav 9）實施制裁，理由是該組織多次攔下向加薩走廊運送人道物資的車隊，並襲擊車輛導致人員受傷。

衛報報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）發表聲明指出，第9號司令自今年初起封鎖凱里姆沙洛姆（Kerem Shalom）過境點，阻止人道主義物資的援助車隊進入加薩走廊，甚至襲擊並放火焚燒運送卡車，導致司機和以色列國防軍受傷，還將救援物資傾倒在路上。

米勒強調，「提供人道援助對防止加薩人道危機惡化和減輕饑荒風險至關重要，我們不會容忍任何針對這一重要人道援助的破壞和暴力行為。」同時呼籲以色列政府採取行動。

對此，第9號司令表示，對制裁感到相當震驚，因為違背了任何美國及自由主義的價值觀，並稱哈瑪斯挪用了大量援助物資，並表示他們代表的是被哈瑪斯扣押的以色列人質的家庭。