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影／穿越時空？以黎邊境出現中世紀武器「投石機」 以軍官證實曝原因

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
以色列軍隊與黎巴嫩真主黨武裝分子持續發生跨境衝突，圖為13日黎巴嫩南部發射的火箭在以國占領戈蘭高地落地後，著火的原野冒出了濃煙。法新社
以色列軍隊與黎巴嫩真主黨武裝分子持續發生跨境衝突，圖為13日黎巴嫩南部發射的火箭在以國占領戈蘭高地落地後，著火的原野冒出了濃煙。法新社

美國NBC新聞14日報導，一名以色列軍方官員證實，駐守在黎巴嫩邊境的以軍在最近對抗真主黨武裝分子的戰鬥中，使用了中世紀風格的攻城武器「投石機」。

根據社群媒體X」流傳的一隻6秒影像，就在似乎是用木頭打造的投石機將一顆熊熊燃燒的彈丸狀物體扔過圍牆時，幾名以軍官兵站在一旁圍觀，還有一名士兵拿著滅火器以防事情可能出差錯。

從其他在「X」上流傳的影片則可見到，有以軍士兵疑似彎弓射出「火箭」，還有以軍士兵似乎使用「投石索」，將燃中物體投擲到圍牆另一邊。

早在15世紀時，投石機就基本上從戰場上消失。當以軍和真主黨武裝分子深陷戰爭中一些最激烈戰事，以軍出動戰機空襲，真主黨則發射越來越精密的無人機之際，戰場上出現使用投石機此一低技術的攻城武器的影片在社群媒體傳開時，在以國同時引發了困惑跟歡樂。

以色列時報指出，以黎邊境一帶的茂密植被對部署在當地的以軍構成挑戰，使用投石機朝黎巴嫩發射燃燒彈，在邊境另一側縱火的舉動，據信是引發火勢，用以幫助官兵找出試圖潛入以色列或進行其他攻擊的「恐怖分子」。甚至有網友猜測，能是為地面行動做準備。

不過，一名匿名受訪的以色列軍方官員告訴NBC新聞，投石機並不屬於以色列國防軍的標準軍火，據信是由駐守在邊境的預備役士兵打造、不會再次使用。以軍並未回應正式置評請求。

X 以色列 社群媒體 美國 黎巴嫩

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