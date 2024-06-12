快訊

不掛牌了！科科科技無法在台如期上市 指責統一證券失職失能

中職／王威晨重返人氣王 中華隊vs.明星隊名單公布

官兵沙灘寫「馬防伙房沒肉」！5軍士官侵占64箱罐頭 判決結果出爐

加薩戰爭陰影籠罩…逾百萬穆斯林將赴麥加朝覲 沙國警告：政治零容忍

中央社／ 沙烏地阿拉伯聖城麥加12日綜合外電報導
穆斯林朝聖者圍繞在麥加的天房附近。示意圖／法新社資料照
穆斯林朝聖者圍繞在麥加的天房附近。示意圖／法新社資料照

在加薩（Gaza）戰爭的陰影下，今年將有逾百萬穆斯林湧向沙烏地阿拉伯聖城麥加（Mecca）進行朝覲。

法新社報導，麥加朝覲是全球規模最大的宗教聚會之一，14日將正式展開，沙國官員正努力將焦點放在朝聖者身上。

朝覲和復朝部（Ministry of Hajj & Umrah）部長拉比阿（Tawfiq al-Rabiah）上週警告，對「任何政治活動」採取零容忍態度。

朝覲是支撐伊斯蘭信仰的5大基礎之一，每一個身體健康經濟良好的穆斯林，一生至少要朝覲一次。截至6日，已有約120萬穆斯林從國外抵達沙國參加朝覲。

去年有超過180萬人完成持續數天的朝覲儀式。根據官方統計，約有90%朝聖者來自海外，主要是阿拉伯世界其他地方和亞洲。

英國伯明罕大學（University of Birmingham）的沙烏地政治專家卡林（Umer Karim）表示，以色列在加薩對巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）發起嚴厲軍事行動，「在更廣泛的穆斯林世界引發眾怒」，使今年的朝覲活動變成對沙國領導人的「考驗」。

他說，前來朝聖的個人或團體勢必會發動抗議，一旦發生情勢就會每況愈下，因此，對沙國統治者來說，朝覲不僅是威望問題，也是對其治理能力的考驗。

以色列 伊斯蘭 哈瑪斯 巴勒斯坦 沙烏地阿拉伯 穆斯林

延伸閱讀

哈瑪斯就停火協議做出回應！傳提修正案 美方正在評估

美國提以哈停火協議 聯合國安理會通過 俄選擇棄權

去年音樂節遭挾持哭喊「別殺我」！女子被以色列軍方救出 激動和父親擁抱

對內唐亞胡施壓？拜登片面公布加薩停火提案 官員：事前未知會以色列

相關新聞

加薩戰爭陰影籠罩…逾百萬穆斯林將赴麥加朝覲 沙國警告：政治零容忍

在加薩（Gaza）戰爭的陰影下，今年將有逾百萬穆斯林湧向沙烏地阿拉伯聖城麥加（Mecca）進行朝覲

哈瑪斯就停火協議做出回應！傳提修正案 美方正在評估

針對聯合國安全理事會10日通過美國提出的加薩停火協議，哈瑪斯11日表示已做出回應，但包括一些修訂，涉及確認停火、撤軍、重...

安理會拍板 令以哈停火

聯合國安全理事會十日通過決議，要求以色列與哈瑪斯雙方停止八個月的交戰，交換人質與囚犯。這項美國起草的決議案投票時，中國大...

紅新月會：救援卡車掩護 以軍滲透難民營救人質

巴勒斯坦紅新月會昨天表示，以色列士兵週末期間營救4名人質時，利用一部救援卡車作為掩護，滲透混入加薩中部紐瑟拉特難民營

以色列襲擊加薩難民營 馬來西亞：等於種族滅絕

以巴衝突戰火未歇，馬來西亞外交部聲明譴責以色列攻擊加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）難民營，造成270名巴勒斯坦人喪生...

美國提以哈停火協議 聯合國安理會通過 俄選擇棄權

聯合國安理會10日通過決議案，要求以色列與哈瑪斯雙方停止長達8個月的交戰，並且交換人質與囚犯。這項由美國起草的決議案投票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。