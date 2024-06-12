哈瑪斯就停火協議做出回應！傳提修正案 美方正在評估

針對聯合國安全理事會10日通過美國提出的加薩停火協議，哈瑪斯11日表示已做出回應，但包括一些修訂，涉及確認停火、撤軍、重建，以及交換囚犯等，但未透露詳情。

半島電視台報導，哈瑪斯與伊斯蘭聖戰組織發表聯合聲明稱，「準備積極」達成結束加薩戰爭的協議，強調所做回應是優先考慮巴勒斯坦人民，以及結束對加薩的持續攻擊。

美聯社報導，哈瑪斯發言人塔哈（Jihad Taha）表示，回應中包括一些修訂，涉及確認停火、撤軍、重建，以及交換囚犯等，但未透露詳情。

協助調解的卡達和埃及都確認，已收到哈瑪斯的正式答覆，會繼續與美國合作，推動達成協議。

路透報導，埃及和卡達的聲明皆未透露回應內容，但一名不具名官員指出，哈瑪斯就停火以及以軍撤出加薩，包括南部的拉法市，提出新的時間表。

白宮發言人柯比表示，已收到哈瑪斯對停火協議做出的正式答覆，稱回應對事件「很有幫助」，美國官員目前正評估哈瑪斯回應。