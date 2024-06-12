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安理會拍板 令以哈停火

聯合報／ 編譯盧思綸、莊瑞萌／綜合報導
聯合國安理會十日表決美國提出的以哈停火決議，美國駐聯合國大使托馬斯–格林菲爾德（前排右二）舉手支持。（法新社）
聯合國安理會十日表決美國提出的以哈停火決議，美國駐聯合國大使托馬斯–格林菲爾德（前排右二）舉手支持。（法新社）

聯合國安全理事會十日通過決議，要求以色列與哈瑪斯雙方停止八個月的交戰，交換人質與囚犯。這項美國起草的決議案投票時，中國大陸並未行使否決權，俄國則棄權。

這份美國總統拜登批准的決議草案，經過十五個安理會成員將近一周談判後在九日拍板定案。

美國駐聯合國大使托馬斯–格林菲爾德說，「今天，我們為和平投票」。拜登在五月卅一日提出一項三階段停火協議，讓加薩最終可以停火並釋放所有人質。根據加薩衛生當局統計，這場衝突已造成超過三萬七千多名巴勒斯坦人死亡。

聯合國表示，決議第一階段要求立即且全面停火六周，並釋放包括婦女、老人和傷者在內人質、歸還部分被殺害人質遺體及交換巴人囚犯。另，以軍則須撤出加薩「人口稠密地區」，讓人道救援物資能夠安全分發。

第二階段包括永久停止敵對行為，釋放所有仍在加薩的人質，以軍並全面撤出當地。第三階段則是加薩多年重建的開始，所有遺留在加薩境內的人質遺體也將歸還以色列。

美國駐聯合國代表團發言人伊凡斯稱，「以色列已接受提議，呼籲哈瑪斯也接受」。

路透報導，哈瑪斯回應樂見其成，且說準備好和調停者合作，實施「符合巴勒斯坦人和抵抗運動的要求」。不過紐約時報指出，以色列及哈瑪斯皆未正式接受上述決議。

衛報則指，以色列立場模糊，儘管政府已正式接受協議，總理內唐亞胡卻試圖切割。

美國國家廣播公司報導，四名美國資深前、現任官員說，拜登政府憂心三階段停火協議破局，不排除屆時和哈瑪斯進行單邊談判，尋求釋放五名美國人質。

人質 哈瑪斯 美國

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