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紅新月會：救援卡車掩護 以軍滲透難民營救人質

中央社／ 耶路撒冷11日綜合外電報導
加薩中部的Nuseirat難民營9日被以色列特種部隊掃蕩後，只剩斷垣殘壁。類似景象在加薩隨處可見。法新社
加薩中部的Nuseirat難民營9日被以色列特種部隊掃蕩後，只剩斷垣殘壁。類似景象在加薩隨處可見。法新社

巴勒斯坦紅新月會昨天表示，以色列士兵週末期間營救4名人質時，利用一部救援卡車作為掩護，滲透混入加薩中部紐瑟拉特難民營。

法新社報導，巴勒斯坦紅新月會（Palestinian RedCrescent Society）在聲明中針對「占領部隊利用這類車輛滲透進入難民營的危險性」提出警告。

聲明指出：「在民眾因嚴重三餐不繼而受苦之際，占領部隊偽裝自己，拿民眾目前亟需的援助作為幌子…此舉危及救援團隊的安全。」

巴勒斯坦紅新月會發言人法沙赫（Nebal Farsakh）告訴法新社，這樣的先例引發日後人道援助工作者身分恐遭懷疑的可能。

昨天被詢及紅新月會聲明時，以色列軍方要法新社查閱以色列軍方發言人阿德雷（Avichay Adraee）8日的社群媒體發文。他當時駁斥以軍利用援助卡車進入紐瑟拉特（Nuseirat）難民營的指控是「謊言」。

以軍8日在紐瑟拉特難民營的軍事行動救出4名人質。這些人質自去年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）攻擊以色列以來就被囚禁在加薩。

根據加薩衛生當局，以軍報復行動至少造成加薩走廊3萬7124人死亡，其中大部分為平民。法新社根據以色列官方數據統計，哈瑪斯去年10月7日對以國南部發動攻擊造成1194人死亡，其中大多是平民。

與此同時，聯合國今天就以色列週末期間營救4名人質的行動對平民造成的衝擊，以及巴勒斯坦團體仍挾持人質，表達憂心。

聯合國人權辦公室發言人勞倫斯（JeremyLaurence）在日內瓦告訴媒體：「我們對以色列軍隊為確保人質獲釋，於週末在紐瑟拉特難民營展開行動而對平民造成衝擊一事，深感震驚。」

聯合國人權辦公室還表示，對於巴勒斯坦武裝團體依然劫持許多人質，當中大多是平民，聯合國也深感不安。

人質 以色列 巴勒斯坦

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