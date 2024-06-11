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以色列襲擊加薩難民營 馬來西亞：等於種族滅絕

中央社／ 吉隆坡11日專電
圖為以色列襲擊加薩走廊中部努塞拉特難民營後，煙霧升起。新華社
圖為以色列襲擊加薩走廊中部努塞拉特難民營後，煙霧升起。新華社

以巴衝突戰火未歇，馬來西亞外交部聲明譴責以色列攻擊加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）難民營，造成270名巴勒斯坦人喪生，表示以色列此舉等同於戰爭罪與種族滅絕。

大馬外交部表示，以巴衝突從去年10月至今超過8個月，以色列持續轟炸與地面攻勢造成3萬7084名巴勒斯坦人死亡，大多數是婦女和兒童，並導致無數人民受傷。

大馬外交部表示，國際社會和人道機構再三呼籲停止殺戮，以色列仍無所畏懼發動攻擊且毫無悔意，這些對平民的攻擊等同於戰爭罪與種族滅絕，蔑視國際法與國際人道法。大馬敦促國際社會使用一切可行途徑結束以巴衝突。

馬來西亞外長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）目前在約旦訪問，他代表大馬透過「巴勒斯坦人民人道信託基金」（AAKRP）向約旦「哈西米慈善組織」（Jordan Hashemite Charity Organization）捐贈50萬美元（約新台幣1618萬元）。巴勒斯坦人民人道信託基金是由大馬外交部負責管理。

根據穆罕默德哈山在社群媒體臉書（Facebook）貼文與「新海峽時報」（New Straits Times）報導，大馬持續與「哈西米慈善組織」合作，為巴勒斯坦人民提供人道援助。

另外，大馬「聲援巴勒斯坦」祕書處（SSP）與民眾昨天傍晚在吉隆坡「美國獨立紀念日慶祝活動」場外以手持標語與巴勒斯坦旗幟方式集會抗議。他們穿戴阿拉伯巾（Keffiyeh），攜帶圍巾、徽章、絲帶等標語牌，對參與「美國獨立紀念日慶祝活動」的各國代表表達聲援巴勒斯坦訴求。

由數十個非政府組織組成的「聲援巴勒斯坦」祕書處表示，美國獨立紀念日是歷史上的里程碑，248年前美國革命者的獨立精神激勵許多國家，先賢們為自由和自決奮鬥，這個慶祝活動不僅屬於美國公民，許多被壓迫的國家直到今天仍在追隨他們的腳步，爭取自由。

祕書處說，巴勒斯坦人民渴望同樣的尊嚴、自由和人權，最重要的是，他們的孩子不應被剝奪生存的權利。

參與集會抗議人士說，當世界另一端孩子們受到砲火蹂躪、難民挨餓時，怎麼能在香檳杯中享受嬉戲呢？

馬來西亞長期關注巴勒斯坦情勢，主張巴勒斯坦有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，及巴勒斯坦人擁有返回家園與取回財產的不可剝奪權利。

巴勒斯坦 美國公民 馬來西亞

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