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加大教職員遵從法院命令 結束挺巴勒斯坦罷工

中央社／ 洛杉磯10日綜合外電報導

加州大學數千名教職員日前在6個校區進行罷工，抗議校方處理親巴勒斯坦的抗議活動有「不公平勞動行為」。教職員們今天遵從法院命令返回崗位，但工會誓言將發動更多抗爭。

路透社報導，美國加州橘郡（Orange County）高等法院法官7日稍晚批准加州大學（University

of California）申請的臨時禁制令。加州大學認為罷工源於非勞工問題，並且違反工會合約中的禁止罷工條款。

加大校方最初向加州公共就業關係委員會（California Public Employment Relations Board）提出訴願，但該委員會兩度拒絕加大的禁制令申請。

最近幾週，加入工會的學術研究人員、研究生助教和博士後研究員，因加大在處理親巴勒斯坦示威活動中採取不公平勞動行為而罷工。

這次加大教職員罷工是由美國聯合汽車工會（United Auto Workers, UAW）Local 4811分會所組織，該工會代表加州大學10個校區和勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory）共約4萬8000名非終身職的教職員。

加州大學共有10個校區，這場罷工5月20日始於加大聖克魯斯分校（UC Santa Cruz），接下兩週擴大到洛杉磯分校（UCLA）、沙加緬度（Sacramento）附近的戴維斯分校（UC Davis）、聖地牙哥分校（UC SanDiego）、聖巴巴拉分校（UC Santa Barbara）以及爾灣分校（UC Irvine），此6校區約有3萬1500名美國聯合汽車工會的成員。

加州大學負責勞工關係的副校長馬特拉（MelissaMatella）在一份歡迎禁制令的聲明中表示，繼續罷工「將對學生的學業成就帶來無法挽回的傷害，並可能導致最後一季的關鍵研究計畫停滯不前」。

法官薛曼（Randall Sherman）定於6月27日舉行聽證會，聽取禁制令是否應延長的相關論點。工會本身的罷工授權將於6月30日到期。

美國聯合汽車工會Local 4811分會的領袖譴責這項法院裁決，宣稱法官干預法院管轄範圍以外的勞工事務，同時藐視就業關係委員會的權力基礎。

儘管如此，該工會表示其成員將會遵守法院命令，工會本身也將專注於盡速對加大提出申訴。

近幾個月來，美國數十所學校掀起聲援巴勒斯坦的學運浪潮，這次罷工是首次獲得由工會支持的抗議活動。

美國聯合汽車工會表示，計畫明天在戴維斯分校舉行更多抗議活動，後天在洛杉磯分校也會有示威。

巴勒斯坦 罷工 美國

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