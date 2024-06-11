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美方案聯合國同意 哈瑪斯歡迎以仍抗拒

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
聯合國安理會11日通過美國的停火方案，但以色列似乎仍不想罷休。（中央社）
聯合國安理會11日通過美國的停火方案，但以色列似乎仍不想罷休。（中央社）

老大哥美國要求停火，以色列會配合嗎？聯合國安理會11日通過美國版的以哈戰爭停火方案，將分成交換人質、撤軍與重建三階段停火。對此，哈瑪斯與巴勒斯坦政府表示歡迎，但以色列仍不滿此協議，堅持要消滅哈瑪斯。而美國的態度也從否決停火協議，到後來棄權，現在甚至主導停火方案。

哈瑪斯歡迎停火

根據《英國廣播公司》報導，美國的停火方案分成三階段，首先進行以色列戰俘與巴勒斯坦囚犯交換，並短期停火，隨後要將所有戰俘交換完畢，以色列則要從加薩完全撤離，最後則是加薩的戰後援助與重建計畫。雖然美國總統拜登說以色列同意美國方案，但納坦雅胡卻公開打臉，表示要將哈瑪斯完全消滅才會停止軍事行動。

拜登在安理會通過表決後，在X上發文指出，哈瑪斯說要停火，此次停火協議就是他們可以證明想真心停火的機會。《路透社》提到，哈瑪斯與巴勒斯坦政府也都歡迎此次安理會通過的停火協議，並表示準備與斡旋的美國、卡達與埃及等國合作，以便執行計畫。哈瑪斯聲明指出，歡迎包含加薩永久停火、以色列完全撤軍、交換囚犯、重建等條件的停火協議。

以色列是壞小孩鬧事？

拜登在5月就有表示會提出停火方案，但當時以色列就表示只有哈瑪斯被完全擊敗才有得談，而哈瑪斯希望能停火協議要能達到永久停火才會接受。目前有超過3.7萬巴勒斯坦人在以哈戰爭中死亡，多數仍是老弱婦孺，而以色列的傷亡數字在哈瑪斯去年10月7日襲擊後就沒有太大變動，仍維持在1200人左右、另有250人被哈瑪斯脅持。

美國雖持續喊話哈瑪斯接受停火協議，哈瑪斯目前也表態接受，但面對以色列不願停火，美國對以色列卻莫奈何。如今，美國雖支持以色列，但態度也逐漸轉變，從過去在大會、安理會多次否決停火方案，到3月棄權，現在甚至主導停火方案。

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