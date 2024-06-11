快訊

日本再生能源前哨戰 台積電進駐熊本或為跨國爭取綠能

花東三法恐成最後稻草 國民黨「朱傅體制」已生變數？

綠釀罷免藍委涂權吉 是為搬開妨礙SRF的大石頭？

以色列與哈瑪斯水火不容 聯合國停火決議成效難料

中央社／ 紐約10日專電

聯合國安全理事會今天通過美國版本的以色列哈瑪斯停火決議，表面上看似美國總統拜登外交斡旋取得成果，不過以色列與哈瑪斯是否會依循決議行事，仍是未知數。

除了俄羅斯棄權外，聯合國安理會（United NationsSecurity Council）14國均贊成通過美國提出的以色列與哈瑪斯（Hamas）停火決議，為加薩和平帶來希望。

以哈戰事自去年10月爆發，美國曾3度因支持以色列的立場，在安理會否決他國提出的停火決議草案，俄羅斯與中國也因曾欠缺停火文字，否決美國的提案。10日通過的版本，第一階段即要求雙方停火，獲得近乎全體理事國同意，俄羅斯也未否決。

紐約時報（New York Times）報導，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在安理會指出，以色列已同意決議中的交換條件，雖然以方至今仍抗拒公開表態。

她也敦促哈瑪斯接受決議。湯瑪斯-葛林斐德說：「哈瑪斯現在可以見到國際社會是團結的，各國支持拯救生命，幫助加薩的巴勒斯坦公民重建與療傷的協議。」

以色列駐聯合國代表班-納夫塔利（Reut Shapir Ben-Naftaly）指出，以色列的戰爭目標沒有改變，會透過軍事行動拯救人質，就像2天前以軍的行動。她態度強硬表示，以色列會持續解救人質與摧毀哈瑪斯的戰力。如果哈瑪斯領袖釋放所有人質並臣服，一發子彈都不會見到。

哈瑪斯與巴勒斯坦自治政府都對決議表示歡迎，不過哈瑪斯並未全盤接受決議內容，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也未改變強硬姿態。

以哈戰爭牽動複雜的國際局勢，以軍上週末搶救出4名人質，但轟炸卻造成大批加薩平民死傷慘重，各方都沒把握安理會會通過停火決議。

此外，以色列政局動盪，戰時內閣部長甘茨（Benny Gantz）9日宣布退出內閣，要求舉行大選；尼坦雅胡民調低落，強硬派反對停火。

以色列 哈瑪斯 美國

延伸閱讀

安理會首度通過以哈停火協議！以色列態度模糊引人揣測

不滿沒戰後計畫…以色列部長請辭 總理：若制定形同已敗

哈瑪斯領袖回嗆4字！以軍空襲加地面戰救4人質、釀236死

影／以色列女大生人質獲救衝醫院見癌末母 被擄上機車影片曾轟動全球

相關新聞

影／密錄器畫面曝光！人質驚恐蜷縮房內 以色列特種兵破門營救

每日郵報報導，以色列軍方8日透過空襲與地面行動，同時從兩間公寓營救4名人質，國防軍公布特種部隊密錄器，畫面顯示，特種兵荷...

美無力謀和先求自保？傳可能與哈瑪斯談單邊協議尋求釋放5美籍人質

美國國家廣播公司（NBC NEWS）報導，4名美國資深前、現任官員爆料，拜登政府憂心3階段停火協議破局，不排除屆時和哈瑪...

美方案聯合國同意 哈瑪斯歡迎以仍抗拒

老大哥美國要求停火，以色列會配合嗎？聯合國安理會11日通過美國版的以哈戰爭停火方案，將分成交換人質、撤軍與重建三階段停火。對此，哈瑪斯與巴勒斯坦政府表示歡迎，但以色列仍不滿此協議，堅持要消滅哈瑪斯。

安理會首度通過以哈停火協議！以色列態度模糊引人揣測

聯合國安全理事會10日通過決議，要求哈瑪斯同意美國總統拜登公布的3階段停火決議，這是安理會首度背書一項結束以哈戰爭的和平...

施壓內唐亞胡 甘茨退出以內閣

以色列總理內唐亞胡在國內的頭號政敵、中間派的戰時內閣部長、前國防部長甘茨九日宣布退出戰時內閣，其理由主要是以色列政府對以...

團圓前1天永別…兒子被綁架8個月獲釋 以色列人質父心臟病亡

梅爾（Almog Meir Jan）是近日獲救的4名以色列人質之一，此前被哈瑪斯扣押約莫8個月，就在闔家可望團圓的前一天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。