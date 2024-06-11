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美國提以色列哈瑪斯停火決議草案 安理會表決通過

中央社／ 紐約聯合國總部10日綜合外電報導

聯合國安全理事會今天以14票贊成、1票棄權，表決通過美國所提出支持以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」立即停火並釋放人質的決議草案。

這項決議草案獲得聯合國安全理事會（UnitedNations Security Council）14國投票贊成而通過，俄羅斯則棄權。

決議內文提到，樂見美國總統拜登（Joe Biden）於5月31日宣布加薩走廊（Gaza Strip）停戰並釋放人質的提案，且敦促各方立即、無條件地全面履行相關條款。

該決議還聲稱，以色列已接受這項停戰計畫，並呼籲哈瑪斯（Hamas）也接受。哈瑪斯今天則指出，他們樂於看到安理會的表決結果。

拜登上月底在聯合國發起新的停火和釋放人質倡議，根據該提議，以色列將從加薩走廊人口稠密區撤軍，哈瑪斯則將釋放人質，且停火初期會持續6週，隨著談判人員尋求永久結束敵對行動，停火期限將延長。

人質 以色列 哈瑪斯

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