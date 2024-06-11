施壓內唐亞胡 甘茨退出以內閣

以色列總理內唐亞胡在國內的頭號政敵、中間派的戰時內閣部長、前國防部長甘茨九日宣布退出戰時內閣，其理由主要是以色列政府對以哈戰爭缺乏長期戰略，「內唐亞胡正阻止我們（以色列）取得真正的勝利」，他對此感到不滿，並要求內唐亞胡訂定獲得一致同意的大選日期。

內唐亞胡則在社群媒體發文寫道，現在是團結力量的時候。華爾街日報引述分析家報導，大選最快可能今夏舉行，但更符合現實的情況是明年初舉行。由於華府又再施壓以方結束這場戰爭，並讓遭綁架人質獲釋，故甘茨的退出將強化以色列強硬派勢力的分量。

甘茨是去年十月以哈開戰後的以色列戰時內閣三位成員之一，他五月曾揚言若內唐亞胡未能在六月八日前批准加薩戰後計畫，他將退出內閣。但即使他領導的國家團結黨八位國會議員退出政府，應不至於造成聯合政府垮台，只要未改選國會，內唐亞胡仍將掌握政權。

甘茨聲明，去年以哈戰爭爆發後，國家團結黨一如成千上萬愛國的以色列人動員起來，加入聯合政府，「儘管我們知道這是個糟糕政府」，但政治考量導致的猶豫拖延，使攸關生死的重大戰略決策難以推行，因此該黨懷著沉重心情離開政府。