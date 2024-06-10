快訊

日本商場驚傳砍人案 84歲婦人遭刺頸不治身亡

陸男遭對岸「限制出境」竟開快艇來台 上岸後找路人報警抓自己

端午兩樣情／伯朗大道、金城武樹連假不見人潮 業者哀嘆：生意好慘

不滿沒戰後計畫…以色列部長請辭 總理：若制定形同已敗

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
以色列戰爭內閣3人領導小組之一的甘茲9日宣布請辭。 路透
以色列戰爭內閣3人領導小組之一的甘茲9日宣布請辭。 路透

以色列總理納坦雅胡的政府還能運作下去嗎？以色列戰爭內閣3人領導小組之一的甘茲9日宣布請辭，主因是納坦雅胡沒有制定以哈戰爭的後續計畫，只顧著想消滅哈瑪斯。但內閣成員同樣有極右派威脅納坦雅胡，若答應美國總統拜登提出的停戰計畫，他將從內閣離開，讓納坦雅胡很為難。

未制定戰後計畫

根據《英國廣播公司》報導，甘茲雖然從戰爭內閣請辭，但他在國會中是提供納坦雅胡「緊急支援」的政黨，納坦雅胡本身的聯盟仍佔據以色列內閣多數（120席中的64席）。甘茲在5月底要求納坦雅胡要制定戰後計畫，包括將哈瑪斯趕出加薩、多國共治加薩等，但納坦雅胡並不接受，並認為若制定戰後計畫，形同以色列已經戰敗。

華盛頓郵報》提到，雖然甘茲過去常批評納坦雅胡，但納坦雅胡知道他辭職的消息時，還是發推文說：「現在不是辭職的時刻，而是加入軍隊的時刻」，仍希望爭取甘茲回心轉意。戰時內閣原由納坦雅胡、甘茲與國防部長葛拉特共同領導，但甘茲離職後，極右派的國安部長班格維爾期盼能加入。

難遏止好戰極右派

班格維爾則是揚言，若納坦雅胡答應由美國提出的停戰協議，將不惜一切從政府退出。甘茲原本是被外界視為對納坦雅胡內閣中極右派的平衡力量，但如今他的退出，恐讓主張打到底、沒有戰後計畫的極右派勢力更大，以哈之間的僵局似乎只會更難解。

CNN》提到，美國國務卿布林肯將再次訪問中東，他將前往以色列、埃及、約旦與卡達討論以哈停火協議，不過他過去在中東各國間斡旋都沒有很成功。

目前以哈雙方都互相怪罪彼此不接受停火，以色列軍隊仍持續轟炸加薩走廊各地，尤其是近日對努塞拉特難民營的攻擊，引發不少中東國家不滿。

【更多精采內容，詳見

以色列 內閣

延伸閱讀

哈瑪斯領袖回嗆4字！以軍空襲加地面戰救4人質、釀236死

哈瑪斯：以色列人質救援行動造成210名巴人喪生

推動以哈停火計畫 布林肯下週再訪中東

以巴戰爭最新停火倡議 卡達稱哈瑪斯尚未回應「仍在研究該提案」

相關新聞

不滿沒戰後計畫…以色列部長請辭 總理：若制定形同已敗

以色列總理納坦雅胡的政府還能運作下去嗎？以色列戰爭內閣3人領導小組之一的甘茲9日宣布請辭，主因是納坦雅胡沒有制定以哈...

美方情資 助以色列掌握人質位置

美國和以色列官員透露，以色列八日營救人質行動成功，部分功勞是美國情報部門提供人質情資。美國國防部和中央情報局（ＣＩＡ）一...

父生日當天獲救 她如願與癌母團聚

八日獲救四名以色列人質中，廿六歲的唯一女性阿加瑪尼（Noa Argamani）生於中國大陸北京。她獲救後說，最大心願是去...

以救人質策畫數周 挑白天突襲

以色列官員表示，這次赴加薩中部紐瑟拉特拯救人質的行動，事先經過數周策畫，直到八日早晨實施前幾分鐘才獲批准；過程中特種部隊...

被擄246天 以軍加薩救4人質

以色列特種部隊八日發動自去年十月七日以哈開戰來，最大規模的營救人質行動，從加薩中部紐瑟拉特鎮救出三男一女共四人，其中的女...

以色列為救人質突襲 今持續猛攻加薩中部…哈瑪斯：迄今釀274死

加薩居民及哈瑪斯表示，以色列軍隊昨天為營救人質進行突襲，迄今造成274名巴勒斯坦人死亡，以軍今天繼續猛攻加薩中部，戰車進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。