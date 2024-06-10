不滿沒戰後計畫…以色列部長請辭 總理：若制定形同已敗

以色列總理納坦雅胡的政府還能運作下去嗎？以色列戰爭內閣3人領導小組之一的甘茲9日宣布請辭，主因是納坦雅胡沒有制定以哈戰爭的後續計畫，只顧著想消滅哈瑪斯。但內閣成員同樣有極右派威脅納坦雅胡，若答應美國總統拜登提出的停戰計畫，他將從內閣離開，讓納坦雅胡很為難。

未制定戰後計畫

根據《英國廣播公司》報導，甘茲雖然從戰爭內閣請辭，但他在國會中是提供納坦雅胡「緊急支援」的政黨，納坦雅胡本身的聯盟仍佔據以色列內閣多數（120席中的64席）。甘茲在5月底要求納坦雅胡要制定戰後計畫，包括將哈瑪斯趕出加薩、多國共治加薩等，但納坦雅胡並不接受，並認為若制定戰後計畫，形同以色列已經戰敗。

《華盛頓郵報》提到，雖然甘茲過去常批評納坦雅胡，但納坦雅胡知道他辭職的消息時，還是發推文說：「現在不是辭職的時刻，而是加入軍隊的時刻」，仍希望爭取甘茲回心轉意。戰時內閣原由納坦雅胡、甘茲與國防部長葛拉特共同領導，但甘茲離職後，極右派的國安部長班格維爾期盼能加入。

難遏止好戰極右派

班格維爾則是揚言，若納坦雅胡答應由美國提出的停戰協議，將不惜一切從政府退出。甘茲原本是被外界視為對納坦雅胡內閣中極右派的平衡力量，但如今他的退出，恐讓主張打到底、沒有戰後計畫的極右派勢力更大，以哈之間的僵局似乎只會更難解。

《CNN》提到，美國國務卿布林肯將再次訪問中東，他將前往以色列、埃及、約旦與卡達討論以哈停火協議，不過他過去在中東各國間斡旋都沒有很成功。

目前以哈雙方都互相怪罪彼此不接受停火，以色列軍隊仍持續轟炸加薩走廊各地，尤其是近日對努塞拉特難民營的攻擊，引發不少中東國家不滿。

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