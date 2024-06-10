美方情資 助以色列掌握人質位置

美國和以色列官員透露，以色列八日營救人質行動成功，部分功勞是美國情報部門提供人質情資。美國國防部和中央情報局（ＣＩＡ）一直提供加薩上空的無人機空拍、通訊攔截和其他來源情報，讓以軍獲知人質可能位置。

紐約時報報導，一名美國官員表示，駐紮在以色列的人質營救小組透過情報和其他後勤支援，協助以軍救出四名人質。兩名以色列情報官員也說，駐以美軍官員提供了一些有關八日獲救人質的情報。

以色列高階國防官員透露，美國和英國的情蒐分析小組在戰爭期間一直駐紮在以色列，協助以色列情報部門蒐集和分析與人質相關資訊，因其中一些人質是英、美兩國公民。

以國官員稱雖然該國有自己的情報來源，但美國和英國能提供以色列無法自行收集的空拍和網路情報。以國官員表示，美國和英國團隊都沒有參與規畫或執行營救行動，因以色列是人質救援專家，在戰術規畫上幾乎不需要支援，但額外情報確實提供附加價值。

美國官員則說，情報支援主要集中在人質位置和哈瑪斯最高領導層資訊，主要是因為他們認為說服以色列結束戰爭的最佳方式是奪回人質並抓捕或狙殺哈瑪斯高層。

白宮國家安全顧問蘇利文在聲明中，表示「美國支持一切確保人質獲釋的行動」，包括進行中的談判或其他方式，尤其是人質中仍有美國公民。蘇利文也說，哈瑪斯、以色列、埃及、卡達、美國的談判代表目前正在討論的停火提案，是剩餘人質平安返家的解方，「目前檯面上的人質釋放和停火協議將確保所有剩餘人質獲釋，同時為以色列提供安全保證、救濟加薩無辜平民」。