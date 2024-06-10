被擄246天 以軍加薩救4人質

以色列特種部隊八日發動自去年十月七日以哈開戰來，最大規模的營救人質行動，從加薩中部紐瑟拉特鎮救出三男一女共四人，其中的女性人質是中國大陸和以色列混血兒阿加瑪尼，四人遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯綁架二四六天。哈瑪斯指控以軍這次行動突襲人口稠密的紐瑟拉特難民營，造成至少二七四名巴人喪生、六九八人受傷。

對法國進行國是訪問的美國總統拜登及東道主法國總統馬克宏，八日慶賀這四人平安返家；歐盟外交政策高級代表波瑞爾則譴責以軍這次行動造成慘重傷亡，「加薩再度傳出屠殺平民報導，令人震驚」。

拜登在共同記者會說，在所有人質返家以及以哈戰爭實現停火前，「我們不會停止努力」。馬克宏重申法方支持美國政府五月卅一日公布的加薩三階段停戰提議。美國國務卿布林肯九日將又一次展開中東行，以促成恢復以哈停火談判。

紐約時報等外媒報導，被關在兩處地點的廿六歲阿加瑪尼、廿二歲梅爾、廿七歲柯茲洛夫與四十一歲齊夫生還，先由直升機送醫檢查，再跟家人團聚。以色列民眾聞訊歡欣鼓舞。

這四人都是開戰當天在以南參加諾瓦音樂節時，遭哈瑪斯為首的民兵劫持。網路影片可見阿加瑪尼遭兩名巴勒斯坦男子用機車押到加薩，她大喊「別殺我」，讓她成為以哈戰爭知名度最高的人質之一。

阿加瑪尼獲救後對以色列總理內唐亞胡說，很久沒聽到希伯來語，真的很高興。據信和她同時遭綁架的男友歐爾仍未獲釋。

哈瑪斯共綁架約二五○名人質，約半數在去年十一月為期一周的停火時獲釋，但哈瑪斯手中仍握有約一二○名人質，包括約十五名婦女、兩名五歲以下幼童和兩名八旬老翁，並宣稱其中四十三人已死亡。以色列政府指稱，以軍已尋獲至少十六具人質遺體。

以軍說，一名以色列特種部隊軍官在這次營救行動中喪生。哈瑪斯旗下的加薩衛生部表示，以軍這次行動空襲紐瑟拉特難民營並在周遭和哈瑪斯激烈槍戰，造成二七四名巴人喪生，包括孩童等平民。以軍發言人哈加里則稱，當天巴人死亡人數「應不到百人」。

哈瑪斯領袖哈尼雅八日說，「我們的人民不會投降，將繼續抵抗」。一名哈瑪斯高官聲稱，開戰逾八個月，以方才救出四名人質，這「凸顯失敗，而非成就」。

哈瑪斯高官、加薩前衛生部長奈姆指控內唐亞胡及其「法西斯政府」八日犯下駭人大屠殺，顯示內唐亞胡根本不打算達成停火協議以終結這場戰爭。