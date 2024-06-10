父生日當天獲救 她如願與癌母團聚

八日獲救四名以色列人質中，廿六歲的唯一女性阿加瑪尼（Noa Argamani）生於中國大陸北京。她獲救後說，最大心願是去醫院探望已癌末的六十一歲華裔母親利奧拉（Liora Argamani）。美聯社九日報導，阿加瑪尼已得償所願。以色列總理內唐亞胡去年曾請北京介入，好讓她從巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯手中獲釋。

歷經近二五○天地獄般生活，阿加瑪尼重獲自由當天，正是她以籍父親雅柯夫生日。這對父女團圓後笑著相擁親吻，接著一起喝可樂，她還和以色列總統赫佐格及內唐亞胡通電話。

利奧拉來自大陸湖北省武漢市，正與末期腦癌病魔搏鬥，她先前多次表達希望能再見到心愛的阿加瑪尼。去年底及今年三月，利奧拉透過影片請求美國總統拜登，盼有生之年能有機會再擁抱愛女，「但我的時間所剩無幾」。

雅柯夫二月曾向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ），敘述自己第一次看到阿加瑪尼去年十月七日遭綁架時影片的心情，「它撕碎了我。她是我們的獨生女。看到影片只感到崩潰」。

哈瑪斯一月中也曾在其發布的影片中，要阿加瑪尼對鏡頭說話。看來憔悴的她當時應是在遭脅迫下呼籲內唐亞胡停止戰爭、「帶我們回家」。

據赫、內兩人辦公室公布的通話紀錄，阿加瑪尼獲救後說，「我心情好激動」，「我很高興能在這裡」，「感謝您（赫佐格）做的一切」。

內唐亞胡則對阿加瑪尼說，「我們片刻都沒放棄妳。我不知道妳相不相信，但我們不只相信、還讓它成真」，「祝福妳的家人，請替我和我內人抱抱妳媽媽」。

阿加瑪尼男友歐爾同樣在去年十月以哈開戰當天遭劫持，據信尚未獲釋，歐爾母親曾向以色列「新消息報網站」說，這對情侶約兩年前開始約會，一起上阿加瑪尼家鄉、以色列大城俾什巴的班古里昂大學，兩人遭綁架前正計畫搬到特拉維夫。歐爾主修電機工程，已獲全球人工智慧晶片龍頭輝達聘僱。

雅柯夫亦感謝所有參與這次營救的人員，包括內唐亞胡。雅柯夫要以色列人別忘記，還有一百多名人質遭關押，號召民眾參加以色列國內每周一次的集會活動，盡全力讓人質平安返家。