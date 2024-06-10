以救人質策畫數周 挑白天突襲

以色列官員表示，這次赴加薩中部紐瑟拉特拯救人質的行動，事先經過數周策畫，直到八日早晨實施前幾分鐘才獲批准；過程中特種部隊與哈瑪斯民兵激烈駁火，以國精銳的反恐特種部隊指揮官札摩拉（Arnon Zamora）殉國。

紐約時報報導，以國特種部隊在軍方、情報單位及空軍掩護下，突襲紐瑟拉特市區相隔數百呎的兩棟大樓，救出四名人質，人質生還且健康狀態不錯。

加薩衛生官員表示，二七四名巴勒斯坦人，包括婦孺，在這次行動中被殺；以軍表示，只針對危及以國拯救人質部隊的民兵下手。

兩名以國國防官員表示，自去年十月展開地面攻勢以來，已橫掃加薩大部分地區，但是在三個不同的軍事行動中只拯救七名人質生還，而仍留在加薩的人質粗估有一百廿人；幾次擬定的救援任務，都因憂心危及人質性命和部隊傷亡，最後並未發動。

以軍發言人哈加里表示，為這次拯救行動，以軍籌畫數周，匯整必要人力物力；情報單位先行探知一名女性人質被關在一棟大樓，而另三人在另一座；官兵先在兩棟建築物先行密集模擬訓練，沙盤推演；這次任務地點，在平民住宅區的中心，哈瑪斯蓄意躲在民宅裡，平民及武裝民兵一起看守人質；以軍必須用確保人質能夠生還的方式執行任務。

直到八日早晨，軍方參謀長哈勒維及國家安全局長巴爾在原訂上午十一時任務展開前幾分鐘，才下達執行命令；選擇在光天化日下進行，攻占兩棟建築，讓哈瑪斯猝不及防；哈瑪斯原以為以軍打算在夜間行動。

哈加里表示，關押女性人質的建築有武裝守衛圍在囚室外，但被以軍出其不意擊倒。而在另棟有三名人質的建築中，以軍先艱難與守衛駁火，才救下人質。特種部隊撤出兩棟建築物時，哈瑪斯向他們開火、發射火箭彈，部隊隊員用肉身掩護人質；以國空軍則在該區內外鎖定民兵攻擊。

以軍「雅瑪姆」反恐特種部隊指揮官、三十六歲的札摩拉傷重不治，他身後留下妻子及兩個小孩。

當地阿克沙烈士醫院巴勒斯坦官員達克蘭表示，攻擊發生在市集附近，當地行人密集，故傷亡慘重。哈加里表示，軍方知道有巴人傷亡，但認為不到一百人，無法確定有多少是武裝分子。