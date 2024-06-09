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疑遭叛軍「青年運動」襲擊 葉門外海兩艘船隻起火

中央社／ 開羅9日綜合外電報導
英國兩家海事機構通報指出，有兩艘船隻於葉門亞丁（Aden）外海遇襲後起火。葉門叛軍「青年運動」（Houthi）近幾個月來一直襲擊沿海的航運船隻。圖為示意圖。美聯社
英國兩家海事機構通報指出，有兩艘船隻於葉門亞丁（Aden）外海遇襲後起火。葉門叛軍「青年運動」（Houthi）近幾個月來一直襲擊沿海的航運船隻。圖為示意圖。美聯社

英國兩家海事機構通報指出，有兩艘船隻於葉門亞丁（Aden）外海遇襲後起火。葉門叛軍「青年運動」（Houthi）近幾個月來一直襲擊沿海的航運船隻。

路透社報導，英國海事安全公司安布雷（Ambrey）今天表示，一艘懸掛加勒比海島國安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）國旗的貨輪於葉門亞丁東南方83海里處遭飛彈擊中，火勢已受控制。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）稍早指稱，他們曾收到一艘船的船長通報，說亞丁東南方約80海里處發生事故。

另外，安布雷和英國海事貿易行動辦公室也提到，他們接獲通報，亞丁西南方70海里處發生另一起事件。

英國海事貿易行動辦公室於諮詢通報中表示：「船長通報說，該船的船尾被不明發射體擊中，導致起火。正在進行損害管控。」

控制葉門人口最多地區並與伊朗結盟的青年運動近幾個月來一直襲擊外海船隻，他們宣稱以這些行動支持在加薩走廊（Gaza Strip）與以色列作戰的巴勒斯坦人。

青年運動以無人機和飛彈攻擊曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）及亞丁灣（Gulf of Aden）的船隻，迫使船商去年11月起必須繞行非洲南部，航行距離大增且成本更高。

伊朗 國旗 英國 葉門 飛彈

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