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釀2死、引發野火…以色列空襲黎巴嫩南部 真主黨使用火箭回擊

中央社／ 貝魯特8日綜合外電報導
黎巴嫩官方媒體指出，以色列今天空襲黎巴嫩南部，造成2人死亡並引發野火災情；獲伊朗支持的黎巴嫩什葉派民兵組織「真主黨」（Hezbollah）則宣布旗下一名戰士喪命。圖為6月7日，黎巴嫩卡夫爾基拉的一棟建築在以色列的襲擊中被毀。新華社
黎巴嫩官方媒體指出，以色列今天空襲黎巴嫩南部，造成2人死亡並引發野火災情；獲伊朗支持的黎巴嫩什葉派民兵組織「真主黨」（Hezbollah）則宣布旗下一名戰士喪命。圖為6月7日，黎巴嫩卡夫爾基拉的一棟建築在以色列的襲擊中被毀。新華社

黎巴嫩官方媒體指出，以色列今天空襲黎巴嫩南部，造成2人死亡並引發野火災情；獲伊朗支持的黎巴嫩什葉派民兵組織「真主黨」（Hezbollah）則宣布旗下一名戰士喪命。

黎巴嫩官方的國家通訊社（National News Agency）今天報導，「一架以色列無人機用兩枚導向飛彈發動空襲，鎖定艾塔龍村（Aitaroun）一間咖啡廳」，造成37歲的咖啡廳老闆以及另一位年輕人死亡。

此外，黎巴嫩南部邊境村莊基安（Khiam）也遭受「猛烈空襲」。

法新社報導，以色列軍方發布聲明表示，以軍一架飛機擊中艾塔龍村的一名真主黨恐怖分子，空軍也鎖定基安村和馬卡巴村（Markaba）的「恐怖分子設施」。

真主黨隨即宣布向以色列邊境城鎮發射卡幽沙式（Katyusha）火箭，「藉此回應以色列敵軍攻擊黎巴嫩南部村莊及避難處所，而且還鎖定平民，尤其是在有2人喪命的艾塔龍村」。

真主黨是巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）的盟友。自從哈瑪斯去年10月7日攻擊以色列引發加薩走廊（Gaza Strip）戰爭後，真主黨過去8個月幾乎每天跟以軍交火。

以色列 咖啡廳 哈瑪斯 恐怖分子 空襲 黎巴嫩

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