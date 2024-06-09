「透過屠殺行動解救人質」…以軍突襲帶回4人質 哈瑪斯：造成部分人質喪命

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）旗下武裝分支艾茲丁．卡薩姆旅今天表示，部分人質在以色列於加薩走廊中部紐瑟拉特難民營及周邊地區進行的解救人質行動中喪命。

路透社報導，艾茲丁．卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Ubaida）在通訊應用程式Telegram發文寫道，以色列「透過駭人聽聞的屠殺行動得以解救其部分人質，但也在行動中造成另外一些人質喪生」。

據哈瑪斯官員說法，以色列部隊今天在加薩走廊（Gaza Strip）發動突襲救出4名人質，與此同時也在同一地區發動空襲，造成超過200名巴勒斯坦人喪生，是以色列於戰爭中最血腥的襲擊之一。

根據以色列的統計，去年10月7日哈瑪斯突襲以色列，造成約1300名以色列人死亡，並且擄走逾250人，目前仍有約120人被扣押在加薩走廊。

目前尚不清楚以色列今天的人質救援和空襲是否屬於同一行動，但都發生在加薩走廊的紐瑟拉特（Nuseirat）。

建築密集的紐瑟拉特在以色列與統治加薩走廊的哈瑪斯間長達8個月的戰爭中，時常陷入困境。

烏貝達還說，今天的「行動將對敵軍的人質構成巨大威脅，並將對他們的處境和生活產生負面影響」。