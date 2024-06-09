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哈瑪斯領袖回嗆4字！以軍空襲加地面戰救4人質、釀236死

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列國防軍8日於加薩中部紐瑟拉特難民營解救4名人質，哈瑪斯首領哈尼雅旋即回嗆「永不投降」。圖為哈尼雅今年3月到訪伊朗德黑蘭，出席記者會畫面。路透
以色列國防軍8日於加薩中部紐瑟拉特難民營解救4名人質，哈瑪斯首領哈尼雅旋即回嗆「永不投降」。圖為哈尼雅今年3月到訪伊朗德黑蘭，出席記者會畫面。路透

耶路撒冷郵報報導，以色列國防軍8日於加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）難民營解救4名人質，哈瑪斯首領哈尼雅（Ismail Haniyeh）旋即回嗆「永不投降」。

以色列軍方8日空襲加薩中部紐瑟拉特難民營，同時展開地面行動救出4名人質，分別為22歲詹恩（Almog Meir Jan）、27歲柯茲洛夫（Andrey Kozlov）、41歲茲福（Shlomi Ziv）與26歲阿嘉曼妮（Noa Argamani）。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，紐瑟拉特難民營醫院表示，這項解救行動造成至少236名巴勒斯坦人罹難，這是8個多月以哈戰爭迄今以軍最致命的攻擊之一。

而哈瑪斯領袖哈尼雅也隨即發表聲明稱，我們的人民「永不投降」，還說「如果占領國認為可以透過武力將其選擇強加於我們，那是癡心妄想，抵抗運動不會同意任何不能實現巴勒斯坦人民安全的協議。」

哈瑪斯 巴勒斯坦 難民

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