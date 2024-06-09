影／以色列女大生人質獲救衝醫院見癌末母 被擄上機車影片曾轟動全球

以色列軍方8日空襲加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）難民營，同時展開地面行動救出4名人質，其中一人是去年10月7日遭哈瑪斯槍手劫持上車、影片轟動全球的26歲阿嘉曼妮（Noa Argamani）。紐瑟拉特難民營醫院表示，這項解救行動造成至少236名巴勒斯坦人罹難，這是8個多月以哈戰爭迄今以軍最致命的攻擊之一。

阿嘉曼妮去年10月7日在超新星音樂節遭遇哈瑪斯突襲行動，當時被槍手綁在機車上強行帶走，她一邊哭喊救命、一邊伸手試圖去拉同樣被劫持的男友。該影片在社群平台瘋傳，震驚國際社會。

如今，阿嘉曼妮和另外3名人質順利獲救，回到特拉維夫後她火速前往醫院探望腦癌末期的母親。

另外3名人質分別為22歲詹恩（Almog Meir Jan）、27歲柯茲洛夫（Andrey Kozlov）與41歲茲福（Shlomi Ziv）；阿嘉曼妮的男友則仍被俘虜中。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，目前還有116名人質尚未獲救。

以軍發言人哈加里透露，哈瑪斯將人質分別囚禁於兩棟公寓街區，以軍「空襲並進行地面行動」，和武裝分子經過激烈交火後救出人質。

巴勒斯坦官員表示，該行動造成至少236人喪生，附近集市和一座清真寺周圍屍橫遍野，男人、女人和兒童的遺體殘缺不全。