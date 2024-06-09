黎巴嫩美國大使館遇襲案 消息人士：槍手欲聲援巴人

黎巴嫩司法消息人士今天表示，美國駐貝魯特大使館5日發生槍擊事件後，黎國當局已逮捕20人，據稱這起攻擊事件是為聲援加薩走廊的巴勒斯坦人。

法新社報導，槍手是1名敘利亞籍男子。他在當地時間5日上午8時34分左右在大使館入口附近以「小型武器」開火，此後與獲報趕往現場的黎國軍方交火受傷，並遭到逮捕。1名司法官員表示，槍手的目的是要「對加薩表達支持」。

黎國司法消息人士今天說，「因美國大使館攻擊事件而被捕的人數已增至20人，其中包括正在貝魯特軍事醫院接受治療的敘利亞籍槍手法拉吉（Qais Farraj）」。

消息人士透露，「被捕的人還包括嫌犯的父親、兄弟、替他上宗教課的神職人員，以及部分與他保持密切聯繫的人。」

報導指，根據調查結果，可能還會有更多人被逮捕或釋放。然而，消息人士稱，現有證據顯示這次攻擊不太可能是激進組織行動的一環。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）指出，美國正「與黎巴嫩當局合作，以對實際犯案動機進行全面調查」。