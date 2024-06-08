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去年音樂節遭挾持哭喊「別殺我」！女子被以色列軍方救出 激動和父親擁抱

中央社／ 耶路撒冷8日綜合外電報導
25歲的阿加瑪尼（Noa Argamani）與父親擁抱。 路透社
25歲的阿加瑪尼（Noa Argamani）與父親擁抱。 路透社

以色列軍方表示，以軍今天從加薩走廊（Gaza Strip）中部的紐瑟拉特（Nuseirat）一帶2處不同地點合計救出4名活著的人質

路透社報導，這3男1女人質是去年10月7日在以色列南部參加諾瓦音樂節（Nova Music Festival）時，遭到巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）帶頭的武裝分子劫持。

以軍表示，4人已被送往醫院接受檢查，身體狀況良好。

他們分別為25歲的阿加瑪尼（Noa Argamani）、21歲的梅爾（Almog Meir Jan）、27歲的柯茲洛夫（Andrey Kozlov）與40歲的齊夫（Shlomi Ziv）。

統治加薩走廊的哈瑪斯去年10月7日對以色列發動突襲，導致加薩陷入至今長達8個月的破壞性強大戰爭。根據以色列統計，遭到武裝分子劫持的約250名人質當中，仍有116人在加薩地區，其中至少40人已被當局宣告死亡。

今天獲釋的阿加瑪尼是以色列和中國混血，母親利奧拉（Liora Argamani）來自中國。以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）去年底曾請求中國介入讓阿加瑪尼獲釋。

以色列的N12新聞台播出阿加瑪尼與父親團聚的畫面，她微笑擁抱父親。

阿加瑪尼和男友歐爾（Avinatan Or）去年10月7日上午在諾瓦音樂節被綁架，當時她遭到2名男子用摩托車強押到加薩，事發後不久影片在網路上流傳，她在片中瘋狂大喊：「別殺我！」使她成為這場人質危機的代表面孔之一。

據信歐爾目前仍處於被俘狀態。

人質 以色列

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