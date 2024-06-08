聯合國衝突下兒童人權報告 以哈同列黑榜

聯合國擬在一份未能保護戰爭中兒童國家和武裝部隊名單裡納入以色列，引起以方憤怒回應。以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）形容這項決定「可恥」。

不願具名的一位外交消息人士指出，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）也在這份名單上。

綜合法新社與路透社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）預定6月18日公布年度「兒童與武裝衝突」（Children and Armed Conflict）報告，爾登因接獲以色列將上榜的通知而怒批。

爾登說，他今天收到這項決定的正式通知。這份全球性名單屬於兒童與武裝衝突報告內容的一部分，古特瑞斯預計將於6月14日把報告遞交聯合國安全理事會。

這份報告涵蓋6大違規行為，包括殺戮與致殘、性暴力、綁架、招募或利用兒童、阻礙援助和攻擊學校與醫院。目前不清楚以色列、哈瑪斯或巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織是因為哪些違規行為被納入名單。

爾登透過聲明說：「我對這項可恥的決定感到非常震驚與反感。」並將矛頭直指古特瑞斯，稱「秘書長才是今日唯一要被列入黑名單者」。

他說：「現在哈瑪斯將持續更進一步利用學校和醫院，因為秘書長的這項可恥決定只會給哈瑪斯帶來希望。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在他的社群媒體X帳號貼文表示，聯合國「今天採納哈瑪斯荒謬的說詞，將自己列入歷史的黑名單」。

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）在X上表示，將以色列加入這份「羞恥名單」，無法讓在以軍攻擊下遇害的孩童死而復生，也不能讓因為這場戰爭終身殘疾的孩子們恢復健全。

「但這是朝著正確方向所邁進的重要一步，終結以色列長期享有雙重標準和不受懲罰文化，這樣的情況讓我們的孩子處於弱勢的境地。」

法新社彙整以色列官方數據顯示，哈瑪斯去年10月7日對以色列發動空前襲擊，導致1194人喪生。

而據哈瑪斯治下加薩衛生部數據，以色列在加薩發動的報復性攻勢已至少造成3萬6731人喪命，其中多為平民，按加薩政府新聞辦公室說法，遇害平民中約1萬5000人是未成年人。

以色列也拖延援助物資進入加薩，導致加薩240萬人無法獲得乾淨用水、糧食、藥品和燃料。

上週世界衛生組織（WHO）指出，在過去72小時中，加薩超過4/5的兒童有過至少整整一天天都完全沒進食的情況。