CIA報告曝：內唐亞胡可能不甩美國壓力 不制定戰後計畫

美國中央情報局（CIA）最新評估報告指出，以色列總理內唐亞胡可能會忽視美國壓力，不制定加薩戰後計畫。

CNN查閱3日曝光的報告稱，內唐亞胡似乎認為，能以「含糊其辭」的態度，討論加薩未來，且能夠繼續獲得安全首長的支持，防止其聯盟右翼的分裂。

報導指出，這份評估報告顯示美國對以色列的看法發生顯著轉變，不再將其視為可信賴的夥伴，而是作為一個需要分析和理解的不可預測外國政府。

報告強調，內唐亞胡面臨來自自己政府成員及拜登政府的壓力，要求他明確加薩的「最終狀態」。並告內唐亞胡在公開場合的發言，可能反映了他的真實想法：只有在達到他認為的關鍵安全標準後，他才會認真考慮戰後問題，這可能需要數月時間。

報告提到，以色列政府內部對於戰後加薩的計畫並無共識，各部長對於戰後治理、安全和重建的看法大相徑庭。對此，CIA未回應CNN置評要求。