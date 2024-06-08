推動以哈停火計畫 布林肯下週再訪中東
美國國務院今天宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）下週將前往中東訪問，推動以色列與哈瑪斯（Hamas）停火計畫。
法新社報導，這將是哈瑪斯去年10月7日突襲以色列迄今，布林肯第8度訪問這個地區。美國國務院指出，他10日至12日期間，除了將前往以色列外，也將拜訪美國主要的阿拉伯夥伴國家埃及、約旦和卡達。
美國總統拜登上週提出一項計畫，希望促成以哈停火至少6個月和釋放遭武裝分子擄走的人質，美國一直呼籲哈瑪斯接受這項計畫。
美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在聲明中指出，布林肯「將強調哈瑪斯接受這項檯面上建議的重要性，這與哈瑪斯上個月認可的一項（建議）幾乎相同」。
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