反戰聲浪日增 以總理內唐亞胡7月24日赴美國會演說
美國國會參眾兩院共和黨領袖今天說，以色列總理內唐亞胡將於7月24日前來華府赴美國國會發表演說，就以色列在加薩走廊對巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯的作戰「呈現事實」。
路透社報導，美國聯邦眾議院議長強生（MikeJohnson）和聯邦參議院少數黨領袖麥康奈（MitchMcConnell）發布聲明表示，內唐亞胡（BenjaminNetanyahu）將赴兩院聯席會議發表演說。
內唐亞胡則透過聲明說：「我有幸代表以色列赴美國國會兩院，就我們對抗想要殲滅我們的人而進行的正義之戰，向美國人民的代表和全世界呈現事實，這讓我非常感動。」
內唐亞胡訪問華府時機，正值他與美國總統拜登（Joe Biden）的關係出現緊張。拜登原本對於以色列在加薩走廊（Gaza Strip）對哈瑪斯（Hamas）開戰一事予以支持，但他近來對以色列的戰術轉為較多批評，並暫停向以方運交一些炸彈。
內唐亞胡此行是否會見拜登，暫不得而知。
拜登挺以色列儼然已成為他在11月美國總統大選之前的政治負擔。這場戰爭已導致數以千計加薩平民喪命，令一些民主黨人和選民高度不滿。
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