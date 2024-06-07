快訊

端午連假來了！返鄉+下班國道車潮湧現 3路段紫爆時速不到20公里

已是高危險群…張學友染RSV 名醫「1關鍵」分析：開唱至少等1個月

反戰聲浪日增 以總理內唐亞胡7月24日赴美國會演說

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。法新社
以色列總理內唐亞胡。法新社

美國國會參眾兩院共和黨領袖今天說，以色列總理內唐亞胡將於7月24日前來華府赴美國國會發表演說，就以色列在加薩走廊對巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯的作戰「呈現事實」。

路透社報導，美國聯邦眾議院議長強生（MikeJohnson）和聯邦參議院少數黨領袖麥康奈（MitchMcConnell）發布聲明表示，內唐亞胡（BenjaminNetanyahu）將赴兩院聯席會議發表演說。

內唐亞胡則透過聲明說：「我有幸代表以色列赴美國國會兩院，就我們對抗想要殲滅我們的人而進行的正義之戰，向美國人民的代表和全世界呈現事實，這讓我非常感動。」

內唐亞胡訪問華府時機，正值他與美國總統拜登（Joe Biden）的關係出現緊張。拜登原本對於以色列在加薩走廊（Gaza Strip）對哈瑪斯（Hamas）開戰一事予以支持，但他近來對以色列的戰術轉為較多批評，並暫停向以方運交一些炸彈。

內唐亞胡此行是否會見拜登，暫不得而知。

拜登挺以色列儼然已成為他在11月美國總統大選之前的政治負擔。這場戰爭已導致數以千計加薩平民喪命，令一些民主黨人和選民高度不滿。

以色列 內唐亞胡 加薩走廊 哈瑪斯 拜登 美國

延伸閱讀

諾曼第登陸80周年後…拜登將會澤倫斯基 宣布新一波73億元軍援

以巴戰爭最新停火倡議 卡達稱哈瑪斯尚未回應「仍在研究該提案」

拜登：不會用美武器攻擊克宮 僅俄邊境使用

D-Day 80周年演說 拜登籲團結挺烏「不會背棄」 讚諾曼第精神

相關新聞

以巴戰爭最新停火倡議 卡達稱哈瑪斯尚未回應「仍在研究該提案」

卡達外交部發言人安薩里今天表示，針對哈瑪斯（Hamas）與以色列在加薩停火、以及雙方交換人質和囚犯的倡議，哈瑪斯迄今尚未...

反戰聲浪日增 以總理內唐亞胡7月24日赴美國會演說

美國國會參眾兩院共和黨領袖今天說，以色列總理內唐亞胡將於7月24日前來華府赴美國國會發表演說，就以色列在加薩走廊對巴勒斯...

哈瑪斯領袖堅拒拜登新停火協議！除非以色列承諾永久停火

美國總統拜登日前提出以哈三階段停火協議，對此，哈瑪斯領導人6日首度做出回應，稱只有在以色列承諾永久停火的情況下，他才會接...

第4次！內唐亞胡定於7月24日赴美國會演說 超越邱吉爾創紀錄

美聯社援引兩名知情人士說法，以色列總理內唐亞胡將於7月24日，到美國向國會聯席會議發表演說。

上國際法院狀告以色列種族滅絕 西班牙跟進南非

西班牙今天表示，將加入南非在聯合國最高司法機關國際法院的訴訟。南非指控以色列在加薩走廊進行「種族滅絕」

對內唐亞胡施壓？拜登片面公布加薩停火提案 官員：事前未知會以色列

3名知情的美國官員表示，美國總統拜登公開發布由以色列和美國共同制定的加薩停火提案前，未徵求以色列總理內唐亞胡（Benja...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。