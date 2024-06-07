快訊

小巨蛋演唱會突宣布停辦 張學友親曝身體狀況致歉：讓買票觀眾失望

以巴戰爭最新停火倡議 卡達稱哈瑪斯尚未回應「仍在研究該提案」

中央社／ 杜哈6日綜合外電報導
針對哈瑪斯（Hamas）與以色列在加薩停火、以及雙方交換人質和囚犯的倡議，哈瑪斯迄今尚未回應。歐新社資料照
針對哈瑪斯（Hamas）與以色列在加薩停火、以及雙方交換人質和囚犯的倡議，哈瑪斯迄今尚未回應。歐新社資料照

卡達外交部發言人安薩里今天表示，針對哈瑪斯（Hamas）與以色列在加薩停火、以及雙方交換人質和囚犯的倡議，哈瑪斯迄今尚未回應。

安薩里（Majed Al-Ansari）告訴卡達國家通訊社，調停方尚未收到哈瑪斯針對最新提案的回應。

安薩里補充道，哈瑪斯表明「仍在研究該提案」。他並解釋說，調停工作繼續進行中。

卡達和美國埃及，針對以巴戰爭停火的細節，已進行了好幾個月的磋商。

但除了去年11月暫時停火了7天，並讓100多名人質獲釋之外，以哈戰爭始終沒有停過。

為了重啟談判，美國總統拜登上週表示，以色列提出了一個新的3階段計畫。

根據埃及官方媒體開羅新聞（Al-Qahera News）今天引述1名來自高層的消息人士所言，埃及已收到來自哈瑪斯的令人鼓舞訊息，哈瑪斯可能與以色列達成協議。

哈瑪斯的代表、卡達總理穆罕默德（Mohammed binAbdulrahman Al Thani）、埃及情報首長卡邁爾（Abbas Kamel）昨天在杜哈舉行會議後，今天傳出這個消息。

但哈瑪斯駐貝魯特官員哈姆丹（Osama Hamdan）今天對美國總統拜登所擬定架構的實質內容表示存疑。

他說：「沒有什麼提案，只有拜登在演講中所說的話。」

他補充道：「目前為止，美國還沒有提出任何文件或書面證明，來佐證他們致力推動拜登在演講中所說的內容。」

同樣在今天，埃及外交部長蘇克里（SamehShoukry）在開羅與拜登的中東事務顧問麥格克（BrettMcGurk）進行了會談。

以色列 卡達 哈瑪斯 埃及 拜登 美國

延伸閱讀

拜登：不會用美武器攻擊克宮 僅俄邊境使用

D-Day 80周年演說 拜登籲團結挺烏「不會背棄」 讚諾曼第精神

前嫂嫂作證稱杭特車內藏槍毒 尋求連任的拜登頗尷尬

哈瑪斯領袖堅拒拜登新停火協議！除非以色列承諾永久停火

相關新聞

以巴戰爭最新停火倡議 卡達稱哈瑪斯尚未回應「仍在研究該提案」

卡達外交部發言人安薩里今天表示，針對哈瑪斯（Hamas）與以色列在加薩停火、以及雙方交換人質和囚犯的倡議，哈瑪斯迄今尚未...

哈瑪斯領袖堅拒拜登新停火協議！除非以色列承諾永久停火

美國總統拜登日前提出以哈三階段停火協議，對此，哈瑪斯領導人6日首度做出回應，稱只有在以色列承諾永久停火的情況下，他才會接...

第4次！內唐亞胡定於7月24日赴美國會演說 超越邱吉爾創紀錄

美聯社援引兩名知情人士說法，以色列總理內唐亞胡將於7月24日，到美國向國會聯席會議發表演說。

上國際法院狀告以色列種族滅絕 西班牙跟進南非

西班牙今天表示，將加入南非在聯合國最高司法機關國際法院的訴訟。南非指控以色列在加薩走廊進行「種族滅絕」

對內唐亞胡施壓？拜登片面公布加薩停火提案 官員：事前未知會以色列

3名知情的美國官員表示，美國總統拜登公開發布由以色列和美國共同制定的加薩停火提案前，未徵求以色列總理內唐亞胡（Benja...

以哈停火協議再陷僵局 以色列：估三分之一人質已死亡

根據以色列政府4日公布的一項統計，以色列認為被挾持在加薩的人質超過三分之一已經死亡，然而美國努力達成的以哈停火協議再度陷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。