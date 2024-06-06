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加薩官員：以色列空襲聯合國學校 增至40死

中央社／ 加薩走廊6日綜合外電報導

路透社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯治下的加薩走廊官員今天表示，以色列昨夜空襲當地一所聯合國學校，造成的死亡人數已攀升至40人。以軍聲稱校內藏有哈瑪斯據點。

法新社報導，以軍發布聲明說，已對加薩走廊（Gaza Strip）紐瑟拉特（Nuseirat）地區一所聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）學校內的哈瑪斯（Hamas）據點發動精準空襲」，並已「殲滅」數名好戰分子。

以色列指控哈瑪斯及其在加薩的盟友利用學校、醫院及其他民間基礎設施做為行動中心，包括UNRWA的設施在內，但好戰分子否認這些指控。

位於紐瑟拉特附近的艾格撒烈士醫院（Al-AqsaMartyrs Hospital）表示，他們收到至少37名死於空襲的烈士遺體，更新哈瑪斯政府媒體辦公室最初提供的死亡數27人。該辦公室痛斥這是一場「可怕的屠殺…使人類蒙羞」。

法新社一名攝影記者看見巴勒斯坦民眾正在搬走染血的床墊，並檢查這所學校的損壞情況。有些流離失所的加薩民眾正暫住這所學校，校內一些地方目前散落破碎的混凝土板。

艾格撒烈士醫院一名醫護人員表示，以軍在破曉前發動另一場空襲，造成紐瑟拉特難民營一棟房屋內6人死亡。目擊者表示，能聽到這個地區的布賴吉（Bureij）和馬加齊（Al-Maghazi）難民營傳出猛烈的炮擊聲。

哈瑪斯 空襲

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