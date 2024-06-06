對內唐亞胡施壓？拜登片面公布加薩停火提案 官員：事前未知會以色列

3名知情的美國官員表示，美國總統拜登公開發布由以色列和美國共同制定的加薩停火提案前，未徵求以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）同意。

路透社報導，官員表示，單方面宣布這項決定是經過深思熟慮，這樣縮小了以色列或哈瑪斯（Hamas）退出協議的空間。

不願透露姓名的美國高官表示：「我們沒有請求允許宣布那項提案。」

「我們通知以色列人，我們將就加薩局勢發表演說，但沒有詳細說明具體內容。」

美國、埃及和卡達的談判代表數月來試圖透過調解結束這場已導致數以萬計人死亡的衝突，但事實證明要達成協議困難重重。

5月31日宣布的提案呼籲初步停火6週，以軍撤離加薩人口稠密區、哈瑪斯釋放部分人質，同時透過協調人談判，「永久結束敵對行動」。

至於拜登做此宣布是否試圖對內唐亞胡施壓，以色列官員表示，沒人可以阻止以色列摧毀哈瑪斯與其執政能力。