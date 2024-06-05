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恐爆更大規模衝突？內唐亞胡：已準備好在黎巴嫩邊境「激烈作戰」

中央社／ 耶路撒冷5日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。（美聯社）
以色列總理內唐亞胡。（美聯社）

以色列總理內唐亞胡今天表示，以色列已準備好在與黎巴嫩接壤的邊境地區進行「非常激烈的作戰」。以色列部隊幾乎每天都在那裡與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）武裝組織交火。

路透社報導，邊境附近的以色列城鎮經常成為真主黨發射火箭彈和無人機的目標，許多居民已經從當地撤離。黎巴嫩發射的火箭彈本週引發森林大火，吞噬以色列北部大片地區。

在以哈戰爭發生的同時，伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨和以色列過去8個月來也一直在交火，令人憂心這兩個全副武裝的對手間可能爆發更大規模衝突。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天稍早訪問邊境地區時表示：「我們已準備好在北部進行非常激烈的行動，無論如何，我們都將恢復北部的安全。」

內唐亞胡的極右派聯盟夥伴、國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）及財政部長史莫崔赫（BezalelSmotrich）最近幾天都呼籲採取緊急行動來恢復以色列北部安全。

班吉維爾昨天在通訊應用程式Telegram發文寫道：「他們對我們放火，我們也應該燒毀並摧毀所有真主黨據點。這是戰爭！」

以色列 內唐亞胡 戰爭 黎巴嫩

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