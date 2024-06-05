是誰讓以巴衝突無法停戰？美再提停戰方案 批哈瑪斯是阻礙

是誰讓以哈衝突無法停戰？美國總統拜登3日跟卡達埃米爾阿達尼說，哈瑪斯是停戰的唯一阻礙，呼籲卡達施壓哈瑪斯，通過美國新提的停戰方案，包括交換以哈戰俘、以色列軍隊與哈瑪斯都要撤出加薩，但哈瑪斯過去拒絕撤出加薩的方案。雙方都互相歸罪彼此是無法停戰的原因，談判仍陷入僵局。

西方施壓哈瑪斯

根據《半島電視台》報導，拜登表示，以色列已經準備停戰，希望卡達能勸勸哈瑪斯接受新的6周停戰方案，但卡達方僅表示接受到拜登來電，討論加薩停火方案。3階段的停火方案包括交換以哈戰俘、以色列軍隊與哈瑪斯都要撤出加薩與被摧毀區重建等，G7也呼籲哈瑪斯儘速接受此方案。

哈瑪斯發言人哈丹表示，他們歡迎停戰計畫，但目前沒有收到任何一方送來的紙本方案。《以色列時報》提到，以哈停戰長期由美國、卡達與埃及分別與雙方溝通，雖然去年11月曾成功停火2周，但隨後雙方提出各種方案都被彼此拒絕，以哈也在國際上互相責備彼此才是衝突無法平息的凶手。

國際多不滿以色列

以色列政府則表示，拜登的停火協議並未完全符合以色列的要求，雖然雙方互換戰俘可以暫時停戰，但他們仍堅持要消滅哈瑪斯。不過由於以色列總理納坦雅胡並未制訂加薩走廊戰後計畫，因此內閣官員與美國都有反彈，呼籲納坦雅胡儘速制定戰後方案，避免加薩局勢惡化。

以哈衝突已經造成超過3.6萬人死亡，加薩230萬人口有90%流離失所，歐美國家有許多大學生抗議；國際法院與國際刑事法院分別要求加薩停火，與逮捕哈瑪斯領導人和納坦雅胡；南非、土耳其、巴西與哥倫比亞批評以色列在加薩走廊進行種族屠殺，但停戰談判仍持續陷入僵局。

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