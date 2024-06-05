快訊

快搶！蘋果上架多款特價Mac整修品 「官方認證」售價直降85折

唐治平母逝恐無法負擔喪葬費 白雲允相助：我來處理

日籍遊客後壁湖潛水10公尺耳膜破裂溺死！教練夫妻確定要坐牢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內唐亞胡是為自保而拉長戰爭？ 拜登說法前後不一

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
美國總統拜登。圖／歐新社
美國總統拜登。圖／歐新社

美國總統拜登日前接受「時代雜誌」（TIME）專訪時曾暗示，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）是基於政治因素才拉長加薩戰爭；然而，他今天似乎淡化上述說法。

法新社報導，拜登上星期接受「時代雜誌」專訪時，尚未對外宣布一份以色列提出、但內唐亞胡反應並不熱絡的加薩停火協議提案。當時他被問到，是否認為內唐亞胡是為了政治上的自保而拉長戰事。

根據今天出刊的專訪，拜登當時回答說：「人們有充分理由得到這樣的結論。」

但報導出刊的同一天稍晚，81歲拜登卻似乎不再支持上述說法。

媒體在白宮問拜登，依他之見，內唐亞胡是否在「玩弄政治」。他回答說：「我不認為，他正試著解決手邊的這項重大問題。」

儘管如此，拜登在「時代雜誌」專訪中坦承與內唐亞胡的關係處於全面緊繃狀態，還說他們對以哈戰爭過後加薩的未來存有「重大歧見」。

他也補充說，加薩戰爭雖是因為巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）10月7日攻擊以色列而挑起，但以色列在以哈戰爭期間曾做出「不適當」舉措。

民主黨籍的拜登說：「我對內唐亞胡最失望的部分在於，加薩之後會發生什麼事？要回復怎樣的狀態？以色列部隊會再度進駐嗎？」

「答案如果是這樣，就行不通了。」

以色列 戰爭 拜登

延伸閱讀

拜登重申武力防衛台灣 許宇甄：跟烏克蘭狀況幾乎一致

拜登不排除武力防衛台灣 學者分析背後含義：仍不離戰略模糊範圍

拜登提美國不排除動武保台 黃國昌：等到戰爭發生已太遲

拜登重申防衛台灣 黃介正：不是來幫台打解放軍的意涵

相關新聞

哈瑪斯領袖堅拒拜登新停火協議！除非以色列承諾永久停火

美國總統拜登日前提出以哈三階段停火協議，對此，哈瑪斯領導人6日首度做出回應，稱只有在以色列承諾永久停火的情況下，他才會接...

遭射火箭釀大火！ 以軍參謀長：將決定是否對真主黨開戰

伊朗扶植的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）日前對以色列北部邊境發射火箭和無人機，造成大面積森林大火，以色列國防軍參謀總...

第4次！內唐亞胡定於7月24日赴美國會演說 超越邱吉爾創紀錄

美聯社援引兩名知情人士說法，以色列總理內唐亞胡將於7月24日，到美國向國會聯席會議發表演說。

以色列與美國簽訂970億軍購案 再添25架F-35戰機

以色列今天表示，已與美國簽訂價值30億美元（約新台幣970億元）軍購案，購買洛克希德馬丁公司（LockheedMarti...

上國際法院狀告以色列種族滅絕 西班牙跟進南非

西班牙今天表示，將加入南非在聯合國最高司法機關國際法院的訴訟。南非指控以色列在加薩走廊進行「種族滅絕」

對內唐亞胡施壓？拜登片面公布加薩停火提案 官員：事前未知會以色列

3名知情的美國官員表示，美國總統拜登公開發布由以色列和美國共同制定的加薩停火提案前，未徵求以色列總理內唐亞胡（Benja...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。