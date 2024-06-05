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內唐亞胡是為自保而拉長戰爭？ 拜登說法前後不一
美國總統拜登日前接受「時代雜誌」（TIME）專訪時曾暗示，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）是基於政治因素才拉長加薩戰爭；然而，他今天似乎淡化上述說法。
法新社報導，拜登上星期接受「時代雜誌」專訪時，尚未對外宣布一份以色列提出、但內唐亞胡反應並不熱絡的加薩停火協議提案。當時他被問到，是否認為內唐亞胡是為了政治上的自保而拉長戰事。
根據今天出刊的專訪，拜登當時回答說：「人們有充分理由得到這樣的結論。」
但報導出刊的同一天稍晚，81歲拜登卻似乎不再支持上述說法。
媒體在白宮問拜登，依他之見，內唐亞胡是否在「玩弄政治」。他回答說：「我不認為，他正試著解決手邊的這項重大問題。」
儘管如此，拜登在「時代雜誌」專訪中坦承與內唐亞胡的關係處於全面緊繃狀態，還說他們對以哈戰爭過後加薩的未來存有「重大歧見」。
他也補充說，加薩戰爭雖是因為巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）10月7日攻擊以色列而挑起，但以色列在以哈戰爭期間曾做出「不適當」舉措。
民主黨籍的拜登說：「我對內唐亞胡最失望的部分在於，加薩之後會發生什麼事？要回復怎樣的狀態？以色列部隊會再度進駐嗎？」
「答案如果是這樣，就行不通了。」
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