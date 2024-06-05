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遭射火箭釀大火！ 以軍參謀長：將決定是否對真主黨開戰

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
伊朗扶植的黎巴嫩真主黨日前對以色列北部邊境發射火箭和無人機，造成大面積野火。法新社
伊朗扶植的黎巴嫩真主黨日前對以色列北部邊境發射火箭和無人機，造成大面積野火。法新社

伊朗扶植的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）日前對以色列北部邊境發射火箭和無人機，造成大面積森林大火，以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）4日表示，以方即將決定是否對真主黨發動攻擊。

以色列時報報導，哈勒維在基爾亞特謝莫納（Kiryat Shmona）的軍事基地說，「我們即將做出決定，以色列國防軍已為該決定做好準備。」

他表示，「我們已經進行8個月的攻擊，真主黨付出非常高的代價。最近幾天他們加強攻擊力道，我們經過良好的訓練後，已做好向北部發起攻擊的準備。」強調以軍有強大的防守，做好進攻的準備。

以色列戰時內閣4日開會討論黎巴嫩邊境的最新事態發展，批評政府在歷經長達數月的衝突後未能為該地區帶來安全。

以色列 黎巴嫩

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