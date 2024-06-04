以哈領袖遭ICC申請逮捕令 國際刑事法院 如何追訴犯行

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯交戰近八個月，無數平民死於戰火。負責追訴戰爭罪等暴行的國際刑事法院（ICC）五月出手，其首席檢察官卡林汗申請對以色列總理內唐亞胡、哈瑪斯領袖哈尼雅等人祭逮捕令。ICC如何追訴犯行？遭其通緝又會有何影響？

美俄中以未加入會員國

美聯社報導，ICC是位於荷蘭海牙的常設法院，為追訴戰爭罪、危害人類罪、種族滅絕、侵略罪等全球最嚴重犯罪的最後手段，當國家不能或不願追訴其境內罪行時介入。該法院根據一九九八年「羅馬規約」設立，該規約二○○二年滿足批准國達到六十個的生效要件，同年七月ICC正式啟動。

羅馬規約締約方雖達一二四國，仍有數十國沒締約、不接受該法院管轄權，包括以色列、美國、俄羅斯、中國大陸等。

ICC獲得聯合國大會認可，但獨立於聯合國運作。該法院本身無警力，須仰賴成員國逮捕嫌犯，這也成為其追訴犯罪時的一大阻礙。

五月廿日，卡林汗認為內唐亞胡、以國防長葛朗特，以及哈尼雅、戴夫、辛瓦等哈瑪斯領袖，在以色列及加薩觸犯戰爭罪和違害人類罪，申請發布逮捕令。但內唐亞胡說，斷不接受ICC將以國比做哈瑪斯；葛朗特也批評該法院企圖干涉加薩戰事，做出可恥舉措。

以國盟友美國總統拜登也說無法接受，以色列絕不能和哈瑪斯相提並論。法國則聲援該法院獨立性，支持其對抗逍遙法外者，並說同時申請逮捕以哈領袖不代表兩者相等。

普亭若入境會員國將被逮

卡林汗申請後，會由ICC法官決定該申請是否滿足正式發布逮捕令的門檻，此程序可能耗時數周甚至幾個月。

一旦遭ICC發布逮捕令，當事人若落腳羅馬規約締約國，該國就應加以逮捕。俄羅斯總統普亭去年三月就因為俄烏戰爭期間涉入非法遣送烏克蘭兒童情事，遭發逮捕令；同年八月，ICC締約國南非召開金磚國家領袖峰會時，普亭選擇遠距與會而非親自到訪。

目前該法院有十七項進行中調查，發布過四十二項逮捕令，拘留過廿一名嫌犯。該法院並曾將十名犯人定罪，曾判四人無罪。早年該法院被批評側重處理在非洲的犯罪，但現在調查案件遍及亞洲、歐洲、中東和拉丁美洲。

獨裁者格達費曾被追捕

該法院追訴的其他重量級人物，包括遭罷黜的蘇丹前強人總統巴席爾，他被控涉嫌在蘇丹西部的達佛犯下種族滅絕。利比亞已故獨裁者格達費生前也曾因二○一一年鎮壓反政府抗議相關案情，遭ICC下令逮捕。

二○二○年，美國時任總統川普曾授權對ICC檢察官和另一名檢方辦公室高階職員實施經濟和旅遊制裁；當時ICC人員正在調查美國和其盟國軍隊、情報官員在阿富汗的潛在戰爭罪嫌。拜登任內撤銷相關制裁。但五月底，美國務卿布林肯又說，拜登當局將就對ICC的可能制裁與國會合作。

ICC承認巴勒斯坦是會員

聯合國大會二○一二年將巴勒斯坦升格為非會員觀察員國，為巴勒斯坦加入ICC等國際組織鋪路。巴勒斯坦自治政府接受ICC管轄權，該法院二○一五年承認「巴勒斯坦國」為會員。

二○二一年，時任ICC首席檢察官宣布對巴勒斯坦境內的潛在犯罪展開調查，以色列則屢控聯合國和國際組織懷有偏見，內唐亞胡也譴責該決定偽善且反猶太。

哈瑪斯領袖哈尼雅。（路透） 以色列總理內唐亞胡。（美聯社）

去年十二月，卡林汗到訪巴勒斯坦自治政府所在地約旦河西岸的雷馬拉，也訪問以色列，期間會晤巴勒斯坦官員與遭哈瑪斯殺害或綁架的以色列受害者家屬。

卡林汗說，哈瑪斯的作為是極嚴重國際犯罪，ICC宗旨就是要處理這些犯行。他並說針對以哈戰爭，國際人道法勢必適用，以色列軍方也知道法律須適用。卡林汗訪問以巴後，曾說調查以哈雙方潛在犯罪是他優先職務。