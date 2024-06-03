內唐亞胡：消滅哈瑪斯才停戰

美國總統拜登公布新的以哈停火提案，令以色列總理內唐亞胡深陷國內外多重壓力。其辦公室一日聲明，永久停戰前，勢必根除巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的軍事和治理能力。

美國、埃及和卡達等居間斡旋國家，還有數千名以色列民眾近日均呼籲同意停火，但與內唐亞胡結盟的極右派閣員則揚言，若在消滅哈瑪斯前就停戰，將不惜退出政府使其瓦解。

內唐亞胡聲明，結束戰爭的前提並未改變，還包括必須解救所有人質，並確保加薩不再受哈瑪斯統治、對以色列構成威脅等。紐約時報一日報導，該聲明未明確表態支持或拒絕拜登五月卅一日公布、據稱為以方提出的三階段停火提議。兩位以色列官員證實，該提議其實符合內唐亞胡領導的以色列戰時內閣，此前已批准的版本。

內唐亞胡首席外交政策顧問法克二日證實，以方接受拜登提出的停火框架協議，只是仍須修改。他接受英國周日泰晤士報訪問時說，以方贊同拜登公布的計畫，但許多細節尚待商榷，也強調釋放人質、摧毀哈瑪斯等停戰條件不變。

但英國金融時報報導，一日晚間猶太教安息日過後，內唐亞胡聯合內閣的極右派國安部長班吉維爾與財長史莫崔赫即表態反對接受前述「魯莽」提案。

班吉維爾說，該提案會是恐怖主義的勝利和以色列的安全威脅，一旦接受，以方將徹底潰敗，他揚言「解散政府」勸當局切莫接受。史莫崔赫也批評該提案，並稱不會任職於在消滅哈瑪斯和所有人質獲釋前，就終止作戰的政府。

華爾街日報則報導，戰時內閣部長、內唐亞胡長期政敵甘茨，上周也已提出要求解散國會的法案。