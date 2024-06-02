巴勒斯坦衛生部：2名青少年於約旦河西岸遭槍殺
巴勒斯坦衛生部今天表示，有2名巴勒斯坦青少年在約旦河西岸（West Bank）遭槍殺。
路透社報導，以色列軍隊並未證實這兩起死亡事件，但指出有2名嫌疑人向當地社區拋擲爆炸物，危及平民。以軍對此以實彈回擊，並在聲明中表示：「已確認擊中目標。」
巴勒斯坦衛生部表示，1名16歲和1名17歲青少年在約旦河西岸城市耶利戈（Jericho）附近的阿卡巴特賈比爾難民營（Aqabat Jaber）遭殺害。
巴勒斯坦媒體報導，醫療團隊無法到達救治其中1名傷者，另1名青少年今天在耶路撒冷（Jerusalem）的醫院因傷重不治。巴勒斯坦衛生部指出，1名青少年頭部中彈，另1名胸部中彈。
自去年以哈戰爭爆發以來，約旦河西岸暴力事件激增，以色列安全部隊對當地進行大規模鎮壓，至今已逮捕數千人。
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