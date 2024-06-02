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特拉維夫數千人集會 籲拜登施壓以色列釋放人質

中央社／ 特拉維夫1日綜合外電報導
拜登31日公布以色列提出加薩（Gaza）停戰三階段提議，盼能持久停火。(美聯社)
拜登31日公布以色列提出加薩（Gaza）停戰三階段提議，盼能持久停火。(美聯社)

數以千計以色列人今天在特拉維夫（Tel Aviv）集會，要求政府接受美國總統拜登提出的停火和釋放人質協議，許多人擔心以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）會否認這項提議。

法新社報導，集會者用以色列和美國國旗點綴在他們稱為「人質廣場」的市中心廣場上，旁邊的布條寫著：「把他們帶回家！」

34歲的抗議者祖爾（Abigail Zur）告訴法新社：「拜登是我們唯一的希望。」

拜登昨天表示，以色列提出一個新的3階段路線圖，以實現全面停火，其中包括巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯（Hamas）釋放被他們扣押在加薩走廊（GazaStrip）的人質。

示威者告訴法新社，他們擔心尼坦雅胡會否認這份協議。

一名50歲出頭的抗議者說：「拜登比內唐亞胡更關心我們的人質。」

46歲抗議者卡普阿諾（Diti Kapuano）表示，內唐亞胡更關心自己的政治未來。

「我希望拜登以某種方式施加足夠的壓力，好讓政府和內唐亞胡接受這項協議。」

以色列非營利組織「人質及失蹤家庭論壇」（Hostage and Missing Families Forum）在聲明中表示：「鑒於總統拜登昨晚的談話，我們將要求以色列政府立即批准（人質釋放協議）並立即將所有人質帶回家。」

「人質及失蹤家庭論壇」表示：「我們還呼籲所有政府部長和聯盟成員公開承諾支持那份協議，不允許破壞協議並危及人質。」

「人質及失蹤家庭論壇」還說，已聯繫各國大使館，敦促他們支持這項計畫。

人質 以色列 拜登

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