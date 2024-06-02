以色列戰時內閣成員甘茨最新回應拜登停火方案 稱內閣「一致同意」
耶路撒冷郵報報導，以色列戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）首度於6月1日回應美國總統拜登最新提出的以哈停火方案，稱戰時內閣「一致同意」推進該協議。
以色列媒體指出，曾任國防部長及參謀總長的甘茨稱，「我們承諾推進戰時內閣一致同意的協議。」
拜登5月31日晚間敦促哈瑪斯同意新提出的3階段停火協議，國際社會樂見其成，哈瑪斯也給予正向回應。
不過以色列時報報導，以色列總理6月1日稍早以聲明重申，除非徹底殲滅哈瑪斯，否則不會同意結束以哈戰爭。此聲明不僅罕見在安息日發表，還僅以英文表達。
紐約時報則指出，內唐亞胡最新聲明看似反駁拜登談話，實則是要安撫以色列國內強硬派，而非意在打臉白宮。
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