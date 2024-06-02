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加薩援助碼頭受損 修復難度可能如瘋狂麥斯場景

中央社／ 華盛頓1日專電
美軍斥資3.2億美元在加薩走廊打造臨時浮動碼頭，啟用不到2周就在波濤洶湧的海浪中破損，以軍提供現場影片稱碼頭「正在下沉」；圖為5月16日臨時碼頭空拍照。（美聯社）
美軍斥資3.2億美元在加薩走廊打造臨時浮動碼頭，啟用不到2周就在波濤洶湧的海浪中破損，以軍提供現場影片稱碼頭「正在下沉」；圖為5月16日臨時碼頭空拍照。（美聯社）

美軍為輸送救援物資給加薩人民而建的碼頭受惡劣氣候影響，部分結構脫落。美國退役陸軍工程師指出，如果再次面臨洶湧海況，修復作業的難度好似電影「瘋狂麥斯」場景，像站在高速行駛的半拖車上，進行精準焊接。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月突襲以色列，以色列立即展開報復行動，為狹小的加薩地區帶來極大破壞，並使當地230萬人民陷入人道災難。

以色列控制關鍵的援助陸路通道關卡，對面臨「全面飢荒」的加薩民眾來說，離岸浮動碼頭是一條海上生命線。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，美軍上次在實際行動中使用這種「聯合灘岸後勤」（JLOTS）的浮動碼頭，是2010年海地強震後向災民運送物資，距今已有十多年。

一名要求匿名、曾任陸軍船隻總工程師的退役軍官向CNN表示，軍方多年來低估使用浮動碼頭的難度，且未投入足夠的資源。

另一位美國官員也認為，執行JLOTS任務的船隻沒有獲得「所需水準」的維護，主要是因為他們沒有及時維修零件的資金。

維修零件也非常不好找。這名官員說，這些零件通常不像某些軍車零件那樣可以直接從貨架上買到。此外，這些船隻還很舊。

退役工程師批評說，船隻上的銹「沒有清除，零件也沒有真正修復，供應零件的公司都已經倒閉」。

當被CNN問及陸軍是否為船隻配備足夠的資源時，陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）表示，陸軍在這方面已經進行適當的投資。

美國承諾建造碼頭之前，五角大廈已向白宮簡報，天候可能會成為搭建的障礙。五角大廈研究過去10年的地中海天氣模式，最終判定這是安全的選項。5月28日的風暴是出乎意料的情形。

美國政府去年秋天首次考慮興建碼頭時，也有與天氣相關的疑慮。

政府官員告訴CNN，臨時碼頭的相關對話始於10月底，當時賽普勒斯總統克里斯托多里底斯（NikosChristodoulides）在一場會議上拋出這個想法。據消息人士描述，會議「著眼大局」，沒有詳細說明融資及建設由誰提供。

這位官員表示，雖然美國沒有出席會議，但白宮透過法國及英國等其他出席會議的夥伴國得知這項消息。

官員們開始研究臨時碼頭的可行性，但由於以色列國防軍（IDF）的行動及當時的天氣條件，最後認為臨時碼頭的風險過高。

隨著人道援助的需求變得更加急迫，這種情況在1月和2月發生變化。美國官員開始與賽普勒斯及以色列的對口接觸，討論後勤問題。美軍同時開始空投人道援助物資，提供超過1200噸的食物及援助。但事實證明這也很危險。

3月初，至少有5人被空投包裹砸死。幾週後，十幾名巴勒斯坦人游出海以取得落在海上的救援物資時，溺水身亡。白宮當時為碼頭開了綠燈，工程動員約千名美軍人力。

目前還不清楚美軍將如何適應今年稍晚可能出現的更惡劣海況。一位國防官員表示，有關部門正在討論移除碼頭以因應壞天氣，但這可能需要從海灘上卸除，然後再重新錨定。

美國國防部副發言人辛赫（Sabrina Singh）表示，救援加薩的最佳解決方案仍是以色列開放更多的陸路通道，空投和碼頭只是輔助性作法。

以色列 碼頭 美國

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